"Реал" и ПСЖ против немецких грандов: где и когда смотреть четвертьфиналы клубного ЧМ сегодня

5 июля на Клубном чемпионате мира станут известны все полуфиналисты. К бразильскому "Флуминенсе" и английскому "Челси" присоединятся победители двух противостояний европейских грандов.

Будет ли немецкий полуфинал

Два коллектива из четырех представляют Германию - "Бавария" и "Боруссия" Д. Играют они в разных парах, поэтому, в случае их успеха, будем иметь чисто немецкий полуфинал.

"Бавария" не проигрывала ПСЖ четыре года

Первыми на поле "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте в 19:00 по Киеву выйдут ПСЖ и "Бавария".

Обе команды начали плей-офф с убедительных побед. ПСЖ разгромил "Интер Майами" со счетом 4:0, тогда как "Бавария" в зрелищном матче переиграла бразильский "Фламенго" - 4:2. Благодаря этому мюнхенцы закрепились среди самых результативных коллективов турнира: в четырех матчах немцы забили уже 16 мячей.

Что касается личных встреч, то история противостояний на стороне "Баварии" - 8 побед против 6-ти поражений в 14-ти матчах.

В последних встречах (все - в рамках Лиги чемпионов) "Бавария" одержала над ПСЖ четыре победы подряд без пропущенных мячей: общий счет - 5:0. Последний раз ПСЖ побеждал "Баварию" еще в апреле 2021 года.

Повторение прошлогоднего финала ЛЧ

В 23:00 по киевскому времени другой немецкий клуб - дортмундская "Боруссия" начнет поединок против мадридского "Реала". Он пройдет на "Мет-Лайф Стэдиум" в городе Ист-Резерфорд.

В прошлом календарном году "Реал" дважды встречался с "Боруссией" и в обоих матчах уверенно победил. Как в финале Лиги чемпионов (2:0), так и на групповом этапе, когда и вообще забил пять мячей (5:2). Всего команды провели между собой 16 матчей, по итогам которых преимущество на стороне "Реала": 8 побед, 3 поражения, 5 ничьих. Кроме того, мадридцы имеют четыре подряд победы над дортмундцами в последних встречах.

На КЧМ-2025 оба клуба пробились в четвертьфинал благодаря победам с разницей в один мяч. "Реал" в 1/8-й обыграл туринский "Ювентус" (1:0), а "Боруссия" - мексиканский "Монтеррей" (2:1).

Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей:

Суббота, 5 июля

19:00. ПСЖ - "Бавария"

23:00. "Реал" - "Боруссия" Д

Где смотреть матчи

Транслятором Клубного чемпионата мира по футболу в Украине является "Суспільне Мовлення". Все матчи плей-офф будут доступны на нескольких платформах:

телеканал "Суспільне Спорт"

местные телеканалы "Суспільного" (на всех платформах)

онлайн на сайте "Суспільне Спорт"

на YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Кроме того, трансляции с украинским комментированием доступны на медиасервисе MEGOGO.

Платформа DAZN также будет транслировать все матчи, но без украинской звуковой дорожки.