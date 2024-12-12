"Реал Сосьедад" - "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы

Поединок "Реал Сосьедад" - "Динамо" состоится 12 декабря в испанском Сан-Себастьяне. Игру примет арена "Аноэта". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Матчи "бело-синих" в Лиге Европы в цифровом вещании T2 транслировать не будут. Все поединки общего раунда второго по рангу еврокубка на территории Украины покажет официальный транслятор турнира - платформа MEGOGO. Комментировать матч будут Вадим Шевякин и Виталий Кравченко.

В 21:00 онлайн-сервис начнет предматчевую студию. В гости к ведущим Александре Кучеренко и Сергею Лукьяненко придут бывшие футболисты сборной Украины - Александр Головко и Эдуард Цихмейструк. Трансляция будет доступна на канале "MEGOGO Футбол Первый" в подписках "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL.

"Динамо" впервые пересеклось с "Реал Сосьедадом" в еврокубках. Клуб из Басконии станет шестым соперником "бело-синих" из Испании. Ранее киевляне играли против мадридских "Реала" и "Атлетико", а также "Барселоны", "Валенсии" и "Вильярреала".

Статистика "Динамо" с испанцами - ужасная. В 33-х встречах - всего пять побед. Десять матчей завершились вничью, столько же поединков украинцы проиграли.

"Реал Сосьедад" однажды противостоял представителю Украины. В групповом раунде Лиги чемпионов-2013/14 баски дважды играли с донецким "Шахтером". И в обоих поединках уступили - 0:2 (дома) и 0:4 (в Донецке).

"Динамо" в Лиге Европы-2024/25

Пять поражений в пяти матчах в основном этапе турнира потерпела команда Александра Шовковского. "Бело-синие" сначала улучшали результаты, пропуская каждый раз на мяч меньше: три - от римского "Лацио", два - от немецкого "Хоффенхайма", а затем один - от "Ромы".

Однако, в 4-м туре "Динамо" потерпело чувствительное поражение в противостоянии с венгерским "Ференцварошем" (0:4). Правда, киевляне с 17-й минуты играли в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Дубинчак за фол фактически за пределами поля.

В прошлом, 5-м туре, киевляне наконец смогли забить первый гол. Мяч в ворота чешской "Виктории" отправил Владислав Кабаев. Впрочем, это не спасло "Динамо" от очередного поражения (1:2).

На данный момент "Динамо" идет последним в сводной турнирной таблице Лиги Европы. Киевляне - единственная команда, которая уступила во всех матчах. Проигрыш в Сан-Себастьяне будет означать, что "бело-синие" потеряют даже теоретические шансы на продолжение борьбы.