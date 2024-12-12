"Реал Сосьедад" – "Динамо". Кто победит и почему: прогноз на матч Лиги Европы

Киевское "Динамо" будет противостоять на выезде испанскому "Реал Сосьедаду" в 6-м туре основного раунда Лиги Европы-2024/25.

Поединок "Реал Сосьедад" – "Динамо" состоится 12 декабря в испанском Сан-Себастьяне. Игру примет арена "Аноэта". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Перед встречей на евроарене обе команды сыграли матчи национальных чемпионатов. "Динамо" уверенно одолело "Александрию" (3:0) и стало единоличным лидером УПЛ. "Реал Сосьедад" в свою очередь в гостевом поединке Ла Лиги разбил "Леганес" – 3:0. После 16 туров подопечные тренера Иманоля Альгуасиля занимают в турнирной таблице шестое место.

В Лиге Европы испанский клуб с 7-ю пунктами идет 16-м. В предыдущих матчах он победил израильский "Маккаби" из Тель-Авива (2:1) и нидерландский "Аякс" (2:0), сыграл вничью с французской "Ниццей" (1:1) и уступи бельгийскому "Андерлехту" (1:2) и чешской "Виктории" (1:2). "Динамо" же с нулем в графе "очки" занимает в турнирной таблице последнее, 36-е место.

Прогнозы букмекеров

В предстоящей встрече букмекеры явным фаворитом называют испанскую команду. К примеру, контора William Hill ставки на победу "Реал Соседада" принимает с коэффициентом 1,25, на ничью - 5,80, а на выигрыш "Динамо" - 12,00.

Украинцы из Favbet также абсолютное предпочтение отдают коллективу из Сан-Себастьяна. Коэффициент на победу басков составляет 1,30 балла. В то же время успех "Динамо" оценивается в 11,50. Цена ничьей – 5,40.

Наиболее вероятным счетом букмекеры считают – 2:0 в пользу испанцев (5,80). На счет 1:0 коэффициент составляет 6,60, на 3:0 – 7,50.

Прогноз РБК-Украина

Стоит отметить, что у "Реал Сосьедада" одна из лучших оборонительных линий в Ла Лиге. Команда в 16-ти матчах пропустила всего 11 голов. Вместе с мадридским "Атлетико" – это меньше всего в чемпионате. Для сравнения, "Реал" пропустил уже 13 мячей, "Барселона" – 19.

Прочная оборона фактически является фундаментом, на котором выстроена игра команды. И очень трудно представить, что этот фундамент не выдержит натиска "Динамо", которому на один-единственный гол в турнире понадобилось пять матчей.

Клуб из Басконии умеет атаковать, хотя имеет один из самых низких показателей забитых мячей (16) среди лидеров Ла лиги. Предпочитает игру вторым номером, при случае разворачивая быстрые, преимущественно фланговые атаки. Наиболее опасными исполнителями в нападении являются Умар Садик и Микель Оярсабаль.

У "Динамо" в матчах против европейских команд с насыщенной обороной, умеющих быстро переходить в атаку, всегда были сложности. А учитывая, что общий уровень исполнителей "Реал Сосьедада" сейчас выше, чем у киевлян, более-менее положительный прогноз дать крайне тяжело. Поэтому резюмируем следующим образом: "Динамо" вряд ли сможет забить, а в воротах Бущана, скорее всего, окажутся два-три мяча.