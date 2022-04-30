"Реал" із рекордом Анчелотті достроково оформив чемпіонський титул в Іспанії

Мадридський "Реал" завдяки розгрому барселонського "Еспаньйола" (4:0) виборов золоті медалі чемпіонату Іспанії за чотири тури до кінця першості.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на результат поєдинку 34-го туру Ла Ліги.

Вагому заявку на перемогу мадридці зробили перед перервою. Це Родріго з інтервалом у 10 хвилин двічі змусив капітулювати оборону гостей.

Після перерви успіх "вершкових" закріпив Марко Асенсіо. Добив же "Еспаньйол" лідер атак "Реала" Карім Бензема на 81-й хвилині.

За підсумками цього поєдинку в активі мадридців 81 очко. "Реал" став недосяжним для усіх конкурентів і здобув 35-й чемпіонський титул у своїй історії. За цим показником "вершкові" суттєво випереджають одвічного опонента – "Барселону" (26 чемпіонств).

Особливим тріумф став і для головного тренера "Реала" Карло Анчелотті. Італійський фахівець став першим тренером в історії, який здобув чемпіонські титули всіх топ-5 європейських ліг – Англії, Італії, Німеччини, Франції та, нарешті, Іспанії.