"Реал" поражением в дерби закончил победную серию на старте сезона: видео

Испания, Ла Лига, 6-й тур

"Атлетико" – "Реал" – 3:1

Голы: Мората, 4, 46, Гризманн, 18 – Кроос, 35

"Матрацники" повели в дебюте стараниями Мораты. Воспитанник "сливочных" расстроил бывший клуб в затяжной атаке "Атлетико". Лино исполнил навес с левого фланга, а нападающий головой отправил мяч в дальний угол.

На 18-й минуте номинальные хозяева удвоили преимущество. Это Гризманн в похожем стиле переправил в сетку элегантную подачу Сауля. "Реал" сократил отставание на 35-й – Кроос сыграл на подборе, убрал защитника и классно уложил под ближнюю штангу.

Впрочем, последнее слово в дерби было за "Атлетико". На старте второй половины Мората оформил дубль. И снова форвард отличился головой. Очередной навес Сауля он превратил в третий и финальный гол "матрасников".

Королевский клуб потерпел первое поражение в сезоне 2023/24. Ранее "Реал" выиграл все пять матчей Ла Лиги и стартовал с победы над берлинским "Унионом" в группе Лиги чемпионов. Лидерами турнира стали "Барселона" и "Жирона" (по 16 очков), "Реал" остался третьим (15), а вот "Атлетико" только пятый (10).