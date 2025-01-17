"Реал" помучился с "Сельтой" в Кубке Испании: Лунин пропустил дважды и едва не привез пенальти

Кубок Испании, 1/8 финала

"Реал" - "Сельта" - 5:2 (дополнительное время)

Голы: Мбаппе, 37 Винисиус, 48, Эндрик, 108, 119, Вальверде, 112 - Бамба, 83, Алонсо, 90+1 (пенальти)

В первом тайме "Реал" абсолютно доминировал на поле. "Сельта" имела очень немного возможностей даже выйти на половину соперников. Однако атаки хозяев носили преимущественно позиционный характер и настоящей остроты возникало совсем немного.

"Сельта" достойно играла вторым номером, выжидая возможностей на проведение стремительных контратак. Таких эпизодов тоже было немного. В одном из них опасность погасил Лунин, вовремя выйдя из ворот и опередив нападающего гостей.

А вот второй эпизод с участием украинца стал довольно спорным. На 37-й минуте гостям удалось провести острую контратаку. Чуамени перед своей штрафной упустил Бельтрана, который успел отпасовать на ход Сведбергу. Пробить швед не успел: Лунин бросился ему в ноги и, как показалось, все же нарушил правила. Но свисток судьи промолчал.

(x.com/RCCelta)

То, что не назначили пенальти - еще полбеды. Дело в том, что пока игроки "Сельты" апеллировали к арбитру, "Реал" быстро развернул контратаку. Мбаппе в присущем ему стиле промчался по левому флангу, вошел в штрафную и мощным ударом пробил голкипера гостей Вильяра.

После перерыва "Сельта" попыталась сразу отыграться. Бросилась вперед, раскрылась и получила гол в собственные ворота. Комбинация Мбаппе - Диас - Винисиус завершилась элегантным ударом последнего.

(x.com/realmadrid)

Однако игроки "Сельты" не сдавались. На 70-й минуте первый сейв в игре сделал Лунин, переведя на угловой опасный выстрел Сотело. Затем украинец едва не ошибся, отбив мяч перед собой. Но мгновением ранее боковой судья зафиксировал положение вне игры.

Что касается "Реала", то возможности забить еще у "сливочных" были. Винисиус эффектно перебросил вратаря "Сельты", но того выручил защитник, выбив мяч почти с линии. А ближе к концу основного времени Гюлер даже забил в третий раз. Но перед этим в офсайд залез Винисиус.

Когда все шло к спокойной победе хозяев, "Сельта" внезапно перевернула игру. Первый гол на 83-й минуте отыграл Бамба. В эпизоде грубо ошибся Камавинга, который буквально подарил мяч соперникам возле собственной штрафной. А уже в компенсированное время Асенсио в штрафной сбил все того же Бамба. После чего Алонсо спокойно переиграл Лунина с пенальти.

Так матч, в котором "Реал", казалось, контролировал все, неожиданно перешел в дополнительное время.

(x.com/RCCelta)

В овертайме соперники сначала действовали осторожно, не форсируя события. Однако в конце первой 15-минутки имел возможность забить Рюдигер. "Реал" выполнял угловой, защитник пробивал головой, но мяч попал в штангу.

Во втором экстратайме "сливочные" все же пробили плотную защиту "Сельты". Сначала отличился 18-летний бразилец Эндрик, который вошел в игру со скамейки запасных вместо Мбаппе. Затем Вальверде после розыгрыша углового поразил ворота соперников невероятно сильным ударом. И в конце концов Эндрик оформил дубль, забив пяткой.