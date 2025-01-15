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"Шахтер" выгодно избавился от легионера, который сбежал из команды после взрывов

Среда 15 января 2025 20:19
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"Шахтер" выгодно избавился от легионера, который сбежал из команды после взрывов Фото: Кевин Келси (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Андрей Костенко

Венесуэльский форвард донецкого "Шахтера" Кевин Келси продолжит карьеру в клубе североамериканской МЛС "Портленд Тимберс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х инсайдера Фабрицио Романо.

Украинский и американский клубы согласовали все детали трансфера. По данным источника, "горняки" получат за нападающего 6 миллионов долларов. Также в соглашении предусмотрены дополнительные бонусы. Переход выгоден для "Шахтера", который в январе 2023 года заплатил за Келси уругвайскому "Бостон Ривер" 1 миллион евро. К тому же футболист отказывался играть в Украине.

Венесуэлец два года назад подписал контракт с "горняками" срок действия которого был рассчитан до 31 декабря 2027 года. Келси в Украине выступал до апреля 2024 года. За это время провел в составе "Шахтера" 37 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал три передачи.

Весной прошлого года, после одного из обстрелов столицы пострадали дома на Печерске - недалеко от того места, где жил легионер. После этого он категорически отказался оставаться в Украине. "Шахтер" отдал его в аренду клубу МЛС - "Цинциннати", где футболист в 29 матчах забил 6 голов. Срок арендного соглашения истек 31 декабря. Но венесуэлец не желал возвращаться в Украину.

ФК "Цинциннати" решил не использовать опцию выкупа футболиста за 6,7 миллионов евро. Не согласилась с финансовыми требованиями "Шахтера" и итальянская "Парма", которая также интересовалась нападающим. В конце концов нашелся вариант с "Портлендом". Отметим, что портал Transfermarkt оценивает 20-летнего Келси в 2,5 миллионов евро.

Ранее "Шахтер" за день победил ЦСКА и команду бывшего тренера на сборах в Турции.

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