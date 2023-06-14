"Реал" подтвердил первый звездный трансфер лета

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем сменил дортмундскую "Боруссию" на мадридский "Реал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
19-летний хавбек продолжит карьеру в чемпионате Испании. Англичанин стал первым громким закрытым "сливочными" переходом этим летом.
Беллингем заключил с мадридцами контракт на 6 лет. "Шмели" получили за своего лидера ориентировочно 103 млн евро. Презентация полузащитника на "Сантьяго Бернабеу" состоится в четверг, 15 июня.
Беллингем дебютировал на взрослом уровне в составе родного "Бирмингема". В 16 лет он стал основным исполнителем "синих" и провел целый сезон в английском Чемпионшипе. В 2020 году "Боруссия" отдала за юного хавбека 30,15 млн в евровалюте.
В рядах дортмундцев Беллингем провел три сезона. Выиграл со "шмелями" Кубок Германии 2020/21 и был признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам прошлого сезона. За сборную Англии сыграл 24 матча, в которых забил 1 мяч.
К слову, ранее Винисиус взял культовый номер "Реала" на новый сезон.
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