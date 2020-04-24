"Реал" визначився з датою відновлення тренувань

Керівництво мадридського "Реала" незабаром має намір відновити тренування для гравців на клубній базі команди. Про це повідомляє Marca.

За відомостями джерела, співробітники клубу отримали повідомлення про те, що повноцінні заняття після перерви пройдуть 4 травня. При цьому наголошується, що клуб зробить особливих застережних заходів: спочатку всі гравці здадуть тести на коронавірус, а після занять вони повинні будуть роз'їжджатися по домівках якомога швидше, щоб мінімізувати контакти зі співробітниками бази і клубу.

Футбольний сезон в чемпіонаті Іспанії був перерваний через пандемію коронавірусу і не буде продовжений, поки в країні введений режим підвищеної готовності. Напередодні стало відомо, що до 2021 року матчі іспанської Ла Ліги будуть проходити при порожніх трибунах. Тому мадридський клуб планує провести поєдинки на стадіоні академії.

"Реал" йде на другому місці в турнірній таблиці Ла Лізі, відстаючи від лідируючої "Барселони" на два очки.

Раніше повідомлялося, що керівництво чемпіонату Іспанії встановило крайній термін, після досягнення якого поточний сезон-2019/2020 буде припинено.