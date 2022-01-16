"Реал" обіграв "Атлетик" і виграв Суперкубок Іспанії-2021

Мадридці з перших хвилин діяли більш гостро і до кінця першого тайму таки змогли акумулювати свою активність в гол. На 38-й хвилині Родріго протягнув м'яч по правому флангу і відпасував на лінію штрафного на Модрича, який чітко пробив з ходу - 1:0.

А на старті другої половини "Реал" рахунок збільшив. На 51-й хвилині Бензема пробивав по воротах, але м'яч влучив у гравця "Атлетика" Єрая. А саме в його руку. Правда, рефері момент спершу упустив, та й сам Бензема особливо не апелював до судді. Але суддя фол таки зафіксував, а сам французький форвард мадридців шанс реалізував - 2:0.

Під кінець поєдинку "Атлетик" активізувався. І навіть зміг, здавалося, на останні хвилини внести інтригу. За пару хвилин до кінця гравець "Атлетика" після подачі пробивав головою по воротах Куртуа, але на шляху м'яча опинилася рука захисника "вершкових" Мілітао. Після перегляду VAR рефері вказав на "точку" і видалив гравця "Реала". Правда, знову феноменальну гру показав кіпер "Реала" Куртуа, показавши, чому українець Андрій Лунін ніяк не може отримати ігрову практику. Рауль Гарсія пробивав потужно по центру, але кіпер мадридців, стрибнувши вже в кут, примудрився залишити ногу і відбити м'яч.

У підсумку перемогу "Реала" 2:0, яка принесла мадридцям перший трофей нинішнього сезону - Суперкубок Іспанії-2021. Для "Реала" це вже 12-й в історії Суперкубок Іспанії. Більше тільки у "Барселони" - 13 трофеїв. До слова, минулим володарем кубка був якраз"Атлетик".

АТЛЕТИК-РЕАЛ 0:2

Модріч, 38, Бензема, 52 (п)

Вилучення: Мілітао, 87 (Реал)

"Атлетика": Симон-Де Маркос, Єрай, Мартінес, Баленсіага (Берчіче, 58) - Беренгер ( Вільямс, 46), Гарсія, Саррага (Весгу, 58), Муніаїн (Серрано, 81) - Сансет (Рауль Гарсія, 58), Вільямс

"Реал": Куртуа-Васкес (Начо, 90 + 1), Мілітао, Алаба, Менді-Модріч, Каземіро, Кроос-Родріго (Вальверде, 63), Бензема, Вінісіус