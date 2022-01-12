Вибуховий Ель-класіко. "Реал" в овертаймі обіграв "Барсу" і вийшов у фінал Суперкубка Іспанії

Сьогодні, 12 січня, відбулося перше Ель-класіко в 2022 році - "Барселона" і "Реал" зіграли в першому півфіналі іспанського Суперкубка. Перемогу в овертаймі здобули мадридці - 3:2.

"Барселона" зі старту стала діяти досить агресивно. "Реал" ж намагався діяти швидко, відповідаючи разючими контратаками. І одна з них спрацювала. На 25-й хвилині Бензема обікрав у центрі поля Бускеса, після чого розрізною передачею вивів Вінісіуса на вільний простір у штрафному майданчику. Бразилець, перебуваючи під тиском з боку захисника "Барси", зблизився з тер Стегеном і пробив у ближній верхній кут - 1:0.

Після пропущеного голу каталонці включили ще більший пресинг, і практично весь час проводили на половині поля мадридського клубу. Але реальних можливостей, щоб рахунок зрівняти, їм створити не вдавалося, за винятком напівмоментів, які завершувалися легкими сейвами від Куртуа.

Однак на перерву "синьо-гранатовим" вдалося піти при рівному рахунку. На 41-й хвилині Алвес закинув довгу передачу в штрафну "Реала", де Люк де Йонг зміг головою Скинути далі на фланг на Дембелі. Француз, трохи хитнувши опонента, прострілив у воротарську, де Мілітао дуже невдало виніс м'яч прям в ногу того ж де Йонга, після чого рикошетом від штанги перетнув лінію воріт Куртуа - 1:1.

У другій половині включився на повну Бензема. Спершу на 69-й хвилині французький форвард перевірив на міцність штангу воріт каталонців. А через три хвилини таки зміг, хоч і з другої спроби м'яч у сітку тер Стегена переправити. Спершу кіпер "Барси" обвідний удар француза відбив, м'яч відскочив до Карвахаля, який прострілив уздовж воріт, а Бензема виявився першим на добиванні після гри тер Стегена - 2:1.

За кілька хвилин голу мадридців на поле у каталонців вийшов Фаті, який останній раз через травму грав 67 днів тому. І саме він став героєм "Барси". На 84-й хвилині Альба навісив у воротарську, де не найвищий Фаті відмінно розмістився між двома рослими гравцям "Реала" Каземіро і Мілітао і результативно підставив голову, переправивши м'яч у сітку - 2:2.

В останні хвилини "синьо-гранатові", які догравали матч з ультраатакуючим складом, намагалися вирвати перемогу. Але в підсумку основний час так і завершився внічию.

А вже в першому овертаймі "вершкові" знову швидкою контратакою розбили всю оборону каталонців. На 98-й хвилині Каземіро втік у відрив, відпасував на Родріго, який прострілив відразу на трьох партнерів по центру штрафного майданчика. М'яч таки дістався Вальверде, який за допомогою рикошету таки переправив м'яч у сітку воріт "Барселони" - 3:2.

Каталонці намагалися знову рахунок у матчі зрівняти, але скоріше були близькі до того, щоб пропустити четвертий гол, ніж забити третій. У підсумку у фінальному матчі зіграє "Реал". Для мадридців, до слова, це вже п'ята перемога в Ель-класіко поспіль. Це найдовша переможна серія "вершкових" з середини 60-х, коли мадридці з 1962 по 1965 року перемагав каталонців сім разів поспіль.

"БАРСЕЛОНА" - "РЕАЛ" 2:3

Л. де Йонг, 41, Фаті, 84 - Вінісіус, 25, Бензема, 72, Вальверде, 98

"Барселона": тер Стеген - Дані Алвес (Депай, 78), Піке, Альба, Ф. де Йонг (Педрі, 46) - Бускетс, Гаві (Гонсалес, 78), Дембеле, Ферран Торрес (Абде, 46) - л. де Йонг (Фаті, 66)

"Реал": Куртуа-Карвахаль, Мілітао, Начо, Менді-Модріч (Вальверде, 82), Каземіро, Кроос, Асенсіо (Родріго, 67) - Бензема, Вінісіус