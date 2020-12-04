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"Реал" шукає заміну Зідану

Автор: Вера Олейник

Мадридський "Реал" контактував з аргентинським фахівцем Маурісіо Почеттіно, який розглядається іспанським клубом як потенційний тренер команди. Зінедін Зідан незабаром може бути звільнений.

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Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, представники "королівського клубу" вже почав переговори з 48-річним аргентинцем.

Очікується, що французький тренер буде звільнений з поста головного тренера "Реала", якщо мадридський клуб не зуміє обіграти в завершальному матчі групового етапу Ліги чемпіонів "Боруссію" з Менхенгладбаха. Команда набрала сім очок в п'яти матчах і посідає третє місце в турнірній таблиці групи.

Почеттіно залишається без роботи з листопада минулого року, коли покинув "Тоттенхем" після п'яти з половиною років роботи. З лондонцями фахівець доходив до фіналів Ліги чемпіонів і Кубка англійської ліги, але не виграв жодного трофея.

Поточний контракт Зідана з іспанським клубом розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, "Реал" двічі поступився донецькому "Шахтарю" в Лізі чемпіонів.

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