"Реал" шукає заміну Зідану

Мадридський "Реал" контактував з аргентинським фахівцем Маурісіо Почеттіно, який розглядається іспанським клубом як потенційний тренер команди. Зінедін Зідан незабаром може бути звільнений.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, представники "королівського клубу" вже почав переговори з 48-річним аргентинцем.

Очікується, що французький тренер буде звільнений з поста головного тренера "Реала", якщо мадридський клуб не зуміє обіграти в завершальному матчі групового етапу Ліги чемпіонів "Боруссію" з Менхенгладбаха. Команда набрала сім очок в п'яти матчах і посідає третє місце в турнірній таблиці групи.

Почеттіно залишається без роботи з листопада минулого року, коли покинув "Тоттенхем" після п'яти з половиною років роботи. З лондонцями фахівець доходив до фіналів Ліги чемпіонів і Кубка англійської ліги, але не виграв жодного трофея.

Поточний контракт Зідана з іспанським клубом розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, "Реал" двічі поступився донецькому "Шахтарю" в Лізі чемпіонів.