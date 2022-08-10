"Реал" на класі переграв "Айнтрахт" і здобув Суперкубок УЄФА

Суперкубок УЄФА-2022

"Реал" – "Айнтрахт" – 2:0

Голи: Алаба, 38, Бензема, 65

Зі стартових хвилин суперники обрали прогнозовані ролі. Мадридці взяли м'яч під контроль, а "орли" почали вибудовувати пресинг,, починаючи з чужої половини поля.

Та саме "Айнтрахт" першим змарнував нагоду забити. Це Камада після помилки оборони "Реала" вискочив ледь не віч-на-віч із Куртуа по центру воріт, але переграти бельгійського кіпера не зумів.

У відповідь "вершкові" організували момент для Вінісіуса. Бензема віддав передачу на бразильця, який ударом у дальній кут уже відіграв Траппа, та воротаря франкфуртців на лінії воріт підстрахував Тута.

Всерйоз до справи "Реал" узявся перед перервою. Спершу Вінісіус перевірив пильність Траппа пострілом із кута штрафного. А на 38-й хвилині Бензема після кутового скинув м'яч на ближню стійку, звідки Каземіро перевів на вільного Алабу – німцю залишилося лише підставити ногу для забитого м'яча.

Друга половина розпочалася під диктовку "Реала". Перший момент виник на 55-й хвилині. Після флангового прострілу Менді м'яч опинився у Вінісіуса, який пробив із рикошетом – Трапп виконав сейв.

А ще за хвилин п'ять лише поперечина врятувала "Айнтрахт". Це Модріч скинув під удар Каземіро, і центрхав потужною гарматою струсонув каркас воріт. У відповідь Кнауфф узяв ініціативу на себе й "шведою" пробив у кут на вході до карної зони, але переграти Куртуа не зміг.

Ігри з вогнем "Реал" припинив майже миттєво. На 65-й хвилині Вінісіус відкинув м'яч на лінію штрафного майданчика, звідки Бензема класним ударом подвоїв перевагу мадридців.

Після другого забитого м'яча гра заспокоїлася. "Реал" уміло погасив усі спроби франкфуртців повернутися у матч. Згодилися і заміни – штаб Карло Анчелотті вчасно освіжив колектив і спокійно довів поєдинок до логічної перемоги.

Мадридці здобули свій 6-й Суперкубок Європи та вийшли в одноосібні лідери за кількістю перемог в одноматчевому турнірі. У вересні "Реал" розпочне шлях за 15-м Кубком чемпіонів.