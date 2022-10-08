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"Реал" с Луниным в воротах одержал минимальную победу в чемпионате Испании

Фото: Андрей Лунин (крайний слева) впервые сыграл "на ноль" в составе "Реала" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Украинский вратарь Андрей Лунин помог мадридскому "Реалу" одержать победу на выезде против "Хетафе" в рамках 8-го тура испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 8-й тур

"Хетафе" – "Реал" – 0:1

Гол: Милитао, 3

Кипер в третий раз подряд вышел в старте "сливочных" из-за травмы Тибо Куртуа. Против "темно-синих" 23-летний украинец отыграл все 90 минут и сохранил ворота на замке. Это первый "сухой" матч для Лунина в составе "Реала".

Залогом успеха мадридцев в пригороде столицы стал быстрый гол. Уже на 3-й минуте Модрич подал угловой с левого фланга в район вратарской, куда вбежал Милитао и головой подрезал мяч в сетку ворот "Хетафе".

"Реал" продолжил атаковать и имел еще несколько возможностей забить до перерыва. Карвахаль в падении пробил над воротами, а удар Родриго головой стал добычей вратаря хозяев Сории. Лунин же в первые 45 минут откровенно скучал.

На старте второй половины команды обменялись моментами. В течение одной атаки "Реала" гости могли забивать минимум трижды – под выстрел Родриго ногу подставил защитник, удар Чуамени парировал Сория, а Модрич на добивании из пределов штрафной попал в соперника. В ответ Аленья с полукруга штрафной закрутил в нижний угол, но украинский голкипер "сливочных" в эффектном прыжке отбил мяч.

"Реал" упустил еще несколько моментов, но и Лунин продолжил надежно действовать на линии ворот. Вот украинец ликвидировал опасный выход Мунира, а позже поймал мяч после то ли прострела, то ли удара в дальний угол в исполнении Латасы. В конце концов мадридцы удержали преимущество в один мяч.

К слову, ранее "Милан" уверенно обыграл "Ювентус" в чемпионате Италии.

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РеалЧемпионат ИспанииАндрей Лунин