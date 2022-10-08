"Реал" с Луниным в воротах одержал минимальную победу в чемпионате Испании

Испания, Ла Лига, 8-й тур

"Хетафе" – "Реал" – 0:1

Гол: Милитао, 3

Кипер в третий раз подряд вышел в старте "сливочных" из-за травмы Тибо Куртуа. Против "темно-синих" 23-летний украинец отыграл все 90 минут и сохранил ворота на замке. Это первый "сухой" матч для Лунина в составе "Реала".

Залогом успеха мадридцев в пригороде столицы стал быстрый гол. Уже на 3-й минуте Модрич подал угловой с левого фланга в район вратарской, куда вбежал Милитао и головой подрезал мяч в сетку ворот "Хетафе".

"Реал" продолжил атаковать и имел еще несколько возможностей забить до перерыва. Карвахаль в падении пробил над воротами, а удар Родриго головой стал добычей вратаря хозяев Сории. Лунин же в первые 45 минут откровенно скучал.

На старте второй половины команды обменялись моментами. В течение одной атаки "Реала" гости могли забивать минимум трижды – под выстрел Родриго ногу подставил защитник, удар Чуамени парировал Сория, а Модрич на добивании из пределов штрафной попал в соперника. В ответ Аленья с полукруга штрафной закрутил в нижний угол, но украинский голкипер "сливочных" в эффектном прыжке отбил мяч.

"Реал" упустил еще несколько моментов, но и Лунин продолжил надежно действовать на линии ворот. Вот украинец ликвидировал опасный выход Мунира, а позже поймал мяч после то ли прострела, то ли удара в дальний угол в исполнении Латасы. В конце концов мадридцы удержали преимущество в один мяч.