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"Реал" с Луниным в воротах обыграл "Барселону" в Эль Класико

Фото: Феде Вальверде и Карим Бензема забили за "сливочных" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Триумфом мадридского "Реала" над "Барселоной" завершился самый принципиальный матч испанского первенства. Украинец Андрей Лунин провел все 90 минут за Королевский клуб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 9-й тур

"Реал" – "Барселона" – 3:1

Голы: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+1 (пенальти) – Торрес, 83

Мадридцы шокировали гостей на 12-й минуте. Винисиус убежал по флангу и после врывания в штрафную пробил мимо тер Штегена, тот отбил перед собой, а Бензема первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку.

Еще до перерыва "Реал" забил второй мяч. Это Вальверде получил в полукруге штрафной передачу Менди с фланга, подработал мяч под удар и неотразимо пробил в левый нижний угол – 2:0.

Интрига возродилась на финальные минут 10. Приложился к этому Торрес, замкнувший на дальней стойке затяжную атаку "Барселоны" с участием Гави, Фати и Левандовски. Вины Лунина в этом моменте нет, ведь каталонцы получили слишком много свободы во владениях "Реала" от защитников.

Но все вопросы о победителе дуэли на первой добавленной арбитром минуте снял Родриго. Бразилец сначала заставил Гарсию сфолить на себе, а дальше точным ударом под штангу с 11-метровой отметки установил окончательный результат поединка.

Украинский голкипер мадридцев на протяжении матча совершил 4 сэйва и сделал 43 касания мяча. Трижды Лунин спасал "Реал" после ударов из пределов штрафной. 26 из 33-х передач вратаря были точными (79%).

К слову, накануне "Эвертон" Миколенко проиграл "Тоттенхэму" выездной матч АПЛ.

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