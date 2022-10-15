"Тоттенхэм" во втором тайме дожал "Эвертон" Миколенко в АПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия, Премьер-лига, 11-й тур

"Тоттенхэм" – "Эвертон" – 2:0

Голы: Кейн, 59 (пенальти), Хейберг, 86

В первой половине мерсисайдцы упустили два возможности. Сначала Грей скрылся от оппонента правым флангом, ворвался в штрафную "шпор" и пробил над ближней девяткой. А перед перерывом Грей уже вывел на ударную позицию по центру Онану, но тот метров десять пробил над перекладиной.

Главные события на поле произошли во втором тайме. Помог "Тоттенхэму" повести в счете Пикфорд. Кипер в собственных владениях снес Кейна в простой ситуации и не смог парировать удар форварда с одиннадцатиметровой отметки в следующем эпизоде ​​– 1:0.

В свою очередь Хейберг на 86-й минуте гарантировал хозяевам спокойный финальный отрезок. Хавбек получил на входе в штрафную передачу Бентанкура с правого фланга, обработал мяч и с легким рикошетом от Ивоби отправил мяч в верхний угол ворот "ирисок".

Украинец Виталий Миколенко вышел в старте "Эвертона" и провел на поле все 90 минут. Защитник под занавес матча получил желтую карточку за фол против Догерти, который пробросил мяч мимо звезды сборной Украины и получил удар по ногам.

После этой победы "шпоры" закрепились в топ-3 английского первенства. В активе команды Антонио Конте теперь 23 очка. Столько же набрал "Манчестер Сити", проведший на матч меньше. Лидер – лондонский "Арсенал" (24 пункта, 9 поединков).