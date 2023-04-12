"Реал" с двумя голами одолел "Челси" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/4 финала, первые матчи

"Реал" – "Челси" – 2:0

Голы: Бензема, 22, Ассенсио, 74

Удаление: Чилуэлл, 59 (Ч, прямая красная карточка)

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В дебюте интереснее смотрелись гости. Уже на 2-й минуте Фелиш убежал в атаку со своей половины, но по дороге растерял силы и доставить Куртуа хлопот не сумел. А вот Чилуэлл со штрафного пробил над перекладиной.

Мадридцы впоследствии ответили двумя возможностями Бензема. Сначала обладатель "Золотого мяча" отважился пробить с более 20-ти метров – защитник попытку заблокировал. А в следующей атаке "сливочных" удар француза поймал Кепа.

Но на 22-й минуте "Челси" не спас и он. Хотя попробовал – испанский кипер среагировал на выстрел Винисиуса из пределов штрафной, но успеть на добивание Бензема уже не смог. Так форвард оформил свой 90-й мяч в Лиге чемпионов.

На старте второй половины команды обменялись моментами. Фелиш размял Куртуа ударом из угла штрафной зоны, а Модрич лишь немного не докрутил мяч в дальнюю девятку. Как знать, как развернулись бы события дальше, если бы на 59-й минуте "синих" не подвел Чилуэлл. Защитник сфолил против Родриго, который убегал один на один с Кепой, и был удален.

Численным большинством "Реал" воспользовался через 15 минут. Помог мадридцам стандарт – после розыгрыша углового партнеры вывели на ударную позицию Асенсио. Испанец, только что вышедший на замену, низовым ударом с линии штрафной удвоил преимущество Королевского клуба.

После этого мадридцы перешли в эконом-режим. В свою очередь "синие" не слишком рвались вперед, чтобы не пропустить больше. Теперь у "Челси" будет непростое задание на домашней арене в ответном матче 18 апреля.