Лига чемпионов: "Боруссия" во второй раз обыграла ПСЖ и стала первым финалистом турнира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов, 1/2 финала, ответные матчи

ПСЖ – "Боруссия" Д – 0:1 (первый матч – 0:1)

Гол: Хуммельс, 50

Минимальное поражение на выезде вынудило парижан с первых минут искать счастья в атаках. На стартовом отрезке хозяева упустили несколько моментов. Рамуш и Мбаппе отправили мяч в руки кипера "шмелей" Кобеля, а затем португалец пробил мимо штанги из полукруга штрафной.

"Боруссия" к середине тайма запомнилась разве что выстрелом Рюэрсона с отскока в сетку с внешней стороны. Впоследствии Дембеле с угла штрафной отправил мяч выше ворот, а Адейеми в контратаке не переиграл Доннарумму. К концу 45-минутки Витинья размял Кобеля дальним ударом, а после выстрела Руиса мяч срикошетил на угловой.

В начале второй половины Заир-Эмери на дальней штанге пробил в каркас ворот после прострела Мбаппе с продолжением от Рамуша. Ответ дортмундцев на этот момент шокировал "Парк де Пренс". Брандт подал угловой с левого фланга, а Хуммельс головой беспрепятственно направил мяч в угол.

После забитого мяча "Боруссия" сосредоточилась на обороне собственных ворот, время от времени выбегая в контратаки. В свою очередь парижане начали наседать на владения "шмелей", но пройти эшелированную оборону оказалось сложно. Самым близким к голу был Мендеш, но его бильярдный выстрел с дистанции попал в штангу.

В финальные 10-15 минут ПСЖ устроил настоящий штурм ворот дортмундцев. В ряде атак хозяев мяч как очарованный обходил рамку Кобеля. В течение одной минуты вратаря дважды подстраховала перекладина – после добивания Мбаппе и выстрела Витиньи с линии штрафной. В конце концов "Боруссия" удержала победный счет и пробилась в финал турнира.