"Реал" с хет-триком Мбаппе деклассировал "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Лига чемпионов, плей-офф, ответный матч

"Реал" - "Манчестер Сити" - 3:1 (первый матч - 3:2)

Голы: Мбаппе, 4, 33, 61 - Гонсалес, 90+1

Хосеп Гвардиола оставил на скамейке запасных Холанда. В старте вышел Мармуш, который прекрасно показал себя в последних матчах. Нашлось место в основе и еще одному новичку - Хусанову. Узбекский защитник должен был действовать на правом фланге - против Винисиуса. Дополнительным раздражителем для "Сантьяго Бернабеу" должно было стать и появление в составе "горожан" воспитанника "Барселоны" - Гонсалеса.

Ситуация заставляла "Манчестер Сити" бежать вперед с самого начала. И гости стартовали довольно уверенно, взяв в осаду штрафную "Реала", ища пути к воротам. Вот только пути не находились. Позиционное наступление гостей увязло в плотной обороне "сливочных".

А вот, чтобы найти дорожку к воротам англичан понадобился лишь один пас. Асенсио выдал великолепную диагональ на полполя прямо на Мбаппе. Тот разобрался с Диашем и Стоунзом и перебросил мяч через Эдерсона, который вышел из ворот. 1:0 - шла 4-я минута встречи.

Этот быстрый гол шокировал гостей и фактически исключил "Манчестер Сити" из игры. Команда выглядела растерянной и обреченной.

"Реал" играл в свое удовольствие. А фейерил на поле Мбаппе. На 33-й минуте француз оформил дубль, воспользовавшись тонким пасом Родриго, и обыграв на пятачке Гвардиола.

А во втором тайме, когда у гостей будто началось что-то вырисовываться, окончательно похоронил соперников, выдав гол в своем стиле. Получил пас, немного сместился к центру и сильно пробил в дальний угол.

Это уже был откровенный разгром англичан. Далее поединок шел по инерции. Хотя у "Реала" еще были возможности увеличить преимущество. Однако мяч в самом конце игры оказался в воротах Куртуа. Гол престижа после опасного штрафного в исполнении Мармуша, забил Гонсалес.

Таким образом мадридский клуб с нашим Андреем Луниным на скамейке уверенно вышел в 1/8 финала ЛЧ. Там "сливочных" ждет более серьезное испытание, чем кризисный "Манчестер Сити". Играть придется или с земляками из "Атлетико", или с леверкузенским "Байером". С кем именно - узнаем 21 февраля.