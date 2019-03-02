Реал - Барселона: де дивитися матч

Де і коли почнеться третя цього року зустріч принципових суперників

Мадридский "Реал" примет каталонскую "Барселону" в матче 26 тура чемпионата Испании. Букмекеры отдают небольшое преимущество в этом Эль Класико гостям встречи.

2 марта 21:45

Испания, Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Вторая встреча за неделю и третья в нынешнем году игра между грандами испанского футбола состоится 2 марта на "Сантьяго Бернабеу". Начало поединка - в 21:45 по Киеву.

На территории Украины в прямом эфире матч "Реал" - "Барселона" можно будет посмотреть благодаря сервису Megogo.

Напомним, три дня назад каталонцы разгромили мадридский клуб в ответной встрече на "Сантьяго Бернабеу" - 3:0, обеспечив себе выход в финал турнира уже шестой раз подряд.