Реал - Барселона: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок у відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії
"Реал" и "Барселона" сыграют ответный матч полуфинала Кубка Испании. Букмекеры отдают преимущество каталонскому клубу. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.
27 февраля 22:00
Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"
Команды в решающем матче сразятся за путевку в финал турнира на "Сантьяго Бернабеу" в среду, 27 февраля. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.
В Украине болельщики смогут увидеть прямую трансляцию поединка на официальном трансляторе - платформе Megogo.
Напомним, "Реал" и "Барселона" сыграют между собой трижды в течение месяца, два матча из которых пройдут в течение четырех дней.