Реал - Барселона: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок у відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії

"Реал" и "Барселона" сыграют ответный матч полуфинала Кубка Испании. Букмекеры отдают преимущество каталонскому клубу. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

27 февраля 22:00

Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Команды в решающем матче сразятся за путевку в финал турнира на "Сантьяго Бернабеу" в среду, 27 февраля. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

В Украине болельщики смогут увидеть прямую трансляцию поединка на официальном трансляторе - платформе Megogo.

Напомним, "Реал" и "Барселона" сыграют между собой трижды в течение месяца, два матча из которых пройдут в течение четырех дней.