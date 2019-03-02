Реал - Барселона: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом Ель Класіко гостей зустрічі

"Реал" и "Барселона" после игры три дня назад в полуфинале Кубка Испании сновь встретятся в матче 26 тура чемпионата Испании. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть поединок можно на платформе Megogo.

2 марта 21:45

Испания, Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Букмекерские компании отдают небольшое преимущество гостям встречи. Так, в конторе bet365 на победу каталонцев можно сделать ставку с коэффициентом 2,45, а на успех "Реала" - 2,75. Ничейный результат оценили в 3,70.

Специалисты из William Hill принимают ставки на победу мадридцев с коэффициентом 2,70, а на триумф "Барселоны" - 2,45. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,70.

Напомним, три дня назад каталонцы разгромили мадридский клуб в ответной встрече на "Сантьяго Бернабеу" - 3:0, обеспечив себе выход в финал турнира уже шестой раз подряд.