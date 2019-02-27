Реал - Барселона: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом каталонський клуб

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании мадридский "Реал" на своем поле примет "Барселону". Первая встреча в Каталонии завершилась со счетом 1:1.

27 февраля 22:00

Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Букмекеры отдают небольшое преимущество каталонскому клубу. Так, в конторе William Hill на победу "Барселоны" принимают ставки с коэффициентом 2,35. Ничья оценивается коэффициентом 3,60. На успех "Реала" предлагается коэффициент 2,80.

Букмекеры из bet365 оценивают победу "сине-гранатовых" в 2,50, а подопечных Солари - 2,80, ничейный результат - 3,75.

Bwin выставили похожие котировки на матч. Победа команды Вальверде оценивается коэффициентом 2,45, в то время как на успех мадридцев дают 2,65, ничья - 3,50.

Напомним, "Реал" и "Барселона" сыграют между собой трижды в течение месяца, два матча из которых пройдут в течение четырех дней.