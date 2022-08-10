"Реал" – "Айнтрахт": де дивитися і прогноз на Суперкубок УЄФА

Матч "Реал" – "Айнтрахт" відбудеться у фінській столиці Гельсінкі 10 серпня. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. У сезоні 2021/22 мадридці вкотре тріумфували в Лізі чемпіонів, а франкфуртці стали переможцями Ліги Європи.

Де дивитися матч "Реал" – "Айнтрахт"

У прямому ефірі поєдинок покаже платформа MEGOGO за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Передматчева студія там розпочнеться о 21:00. Коментуватимуть битву за Суперкубок УЄФА Віталій Кравченко та Вадим Скічко.

Прогноз букмекерів на матч "Реал" – "Айнтрахт"

Безумовним фаворитом протистояння став Королівський клуб. На перемогу "Реала" австрійська компанія Bwin приймає ставки з низьким коефіцієнтом 1,41. Імовірний успіх "Айнтрахта" оцінили солідним балом 7,00. Навіть нічия імовірніша – кеф 4,80.

Упевнена перемога мадридців (3:1) здатна збільшити виграш у 10,5 разів. Сміливці ж можуть закластися на голи обох команд у кожному з таймів. Коефіцієнт на такий розвиток подій привабливий – 12,00.

Британці з William Hill ще менше вірять у потенціал "орлів". Якщо на перемогу "Реала" кеф майже ідентичний – 1,40, то на вірогідну звитягу "Айнтрахта" виставили бал 9,00. Кеф на нічию знайомий – 4,80.

Персональні шанувальники володаря "Золотого м'яча-2018" Луки Модріча можуть випробувати долю зі ставкою на його гол з-за меж штрафного з коефіцієнтом 13,00. Натомість перемога котроїсь з команд у серії пенальті може неабияк збагатити: на "Реал" кеф 15,00, а на франкфуртців – 17,00.

Орієнтовні склади на матч "Реал" – "Айнтрахт"

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Вальверде, Бензема, Вінісіус

"Айнтрахт": Трапп – Туре, Тута, Н'Діка – Кнауфф, Якіч, Соу, Ленц – Ліндстрем, Гьотце – Борре