Реал - Аякс: де дивитися матч

Де і коли почнеться гра у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют мадридский "Реал" и амстердамский "Аякс". Букмекеры считают "сливочных" явными фаворитами поединка.

5 марта 22:00

Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Аякс" состоится во вторник, 5 марта, на стадионе Сантьяго "Бернабеу". Время начала матча - 22:00 по киевскому времени.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса на два матча в еврокубках за намеренную желтую карточку в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против Аякса (1:2).