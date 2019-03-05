Реал - Аякс: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом мадридський клуб

"Реал" примет на своем поле "Аякс" в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 21:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

5 марта 22:00

Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Букмекеры считают мадридский клуб явным фаворитом противостояния. Так, контора Bet365 на победу гостей дает коэффициент 5,25, ничья оценивается показателем 4,33, а победа хозяев поля - 1,65.

William Hill дает следующие коэффициенты на игру: победа мадридцев - 1,63, ничья - 4,33, победа амстердамцев - 5,00.

Букмекерская компания Bwin ставки на победу "Реала" принимает с коэффициентом 1,57, а шансы на ничью и победу "Аякса" оценили коэффициентами 4,00 и 5,50 соответственно.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса на два матча в еврокубках за намеренную желтую карточку в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против Аякса (1:2).