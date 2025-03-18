Реакция Украины на разговор Трампа и Путина: что заявил Зеленский

О паузе в атаках на энергетику

После переговоров Трампа и Путина 18 марта в Кремле сообщили, что соглашаются на идею взаимного прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, и якобы лидер РФ уже дал соответствующие указания своим военным.

Комментируя эту информацию, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поддержать отказ от атак, но если его же будет соблюдать РФ.

"Россия и Украина при посредничестве США могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Наша сторона будет это поддерживать. Но не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать", - сказал Зеленский.

В то же время президент добавил, что рассчитывает получить больше деталей по этому вопросу во время разговора с руководителем Белого дома. Впрочем, пока они не общались.

"Я бы хотел услышать больше деталей. Тем более, что американская сторона предлагает группам встретиться на Ближнем Востоке. Я так понимаю, Саудовская Аравия имеется в виду. Я не видел деталей. Мы поддерживаем все шаги по окончании войны. Но для того, чтобы что-то поддерживать - надо понимать, что конкретно. Будет время у президента Трампа - он наберет", - сказал Зеленский.

РФ планирует наступать на нескольких направлениях

По содержанию официального заявления Кремля стало ясно, что на переговорах с Трампом Путин фактически отказался от предложенной США идеи полного перемирия.

На вопрос представителя СМИ, каким будет ключевое сообщение президенту Трампу от Украины после того, как Россия отвергла предложение США, Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы глава Белого дома увидел истинные намерения Путина.

По его убеждению, РФ готовит наступательные операции на нескольких направлениях, чтобы оказывать давление на Украину. Зеленский обратил внимание на наращивание российских войск вблизи границы и возможные новые атаки на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области в ближайшие месяцы.

"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего хочет Путин. Путин хочет совершить несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы", - говорит Владимир Зеленский.

О Курской области

Украинский президент опроверг слова лидера Кремля об окружении ВСУ в Курской области, подчеркнув, что украинские военные будут находиться на тех территориях сколько нужно.

"Мы видим, что Путин рассказывает о якобы окружении наших военных, но наши ребята стоят на месте, доказывая, что это неправда. Это наши стратегические шаги, и мы будем делать все, чтобы исключить его попытки захватить новые территории", - заявил Зеленский.

Напомним, в своем недавнем заявлении президент США Дональд Трамп обращался к лидеру РФ Владимиру Путину с призывом сохранить жизнь украинских военных, "попавших в окружение" в Курской области.

А сегодня в заявлении Кремля по итогам телефонного разговора Трампа и Путина речь шла о якобы "многочисленных преступлениях украинских военных против населения Курской области", и что в случае сдачи в плен солдат ВСУ Россия гарантирует им жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права

Ответ на требования Путина

Владимир Зеленский считает требования Кремля об отказе от мобилизации в Украине и запрете западной военной помощи на время прекращения огня давлением с целью ослабления украинской армии.

"Путин берет чувствительную тему и затрагивает вопросы мобилизации. Что за этим скрывается? Скрывается ослабление украинской армии. Вопрос не в мобилизации, вопрос в том, чтобы количественный состав украинской армии уменьшался", - считает президент.

Зеленский подчеркнул, что это не новая стратегия российского лидера, поскольку похожие заявления в Кремле делали еще в начале полномасштабного вторжения.

"Этот ультиматум у него был еще в начале войны. Он не изменился - меняет понятие, но не содержание", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства обращает внимание, что Путин манипулирует темой разведки и поставки оружия, понимая, что именно этот аспект может быть важным для переговоров с США.

"Он видит, что США могут делать такие шаги, и поэтому он поднимает именно то, что понимает, что может сработать. Это уже было, почему бы снова это не сделать? Разведка - это ослабление нашей защиты. Вся его игра - максимально нас ослабить", - пояснил президент.

Про обмен пленными

В ходе переговоров с Трампом Путин заявил о том, что 19 марта между Украиной и Россией состоится очередной обмен военнопленными в формате 175 на 175.

Также, по сообщению Кремля, российская сторона решила передать Украине 23 тяжелораненых украинских воина как "жест доброй воли".

На пресс-конференции Владимир Зеленский подтвердил предстоящий обмен с РФ и отметил, что он был согласован заранее.

"Я о нем (обмен пленными - ред.) знал. От СБУ и ГУР я получил эту информацию. Это заранее продуманный наш обмен", - рассказал Зеленский.

Больше о результатах переговоров лидеров США и РФ говорится в материале: "О чем договорились Трамп и Путин: версии Кремля и Белого дома".