Реакция рынков свидетельствует о росте оптимизма по завершении войны в Украине, - обзор НБУ

Как отмечается в отчете, результаты американских выборов улучшили оценку международными инвесторами перспектив завершения войны. В частности, это отразилось в росте стоимости украинских еврооблигаций.

"Однако сейчас параметры и возможные временные рамки достижения мира остаются неопределенными, а риски затягивания войны - высокими", - говорится в документе.

Как отметили в НБУ, враг давит на нескольких участках фронта и достиг определенных тактических успехов ценой значительных потерь. Для Украины новым вызовом на поле боя стало фактическое вступление северокорейской армии в войну на стороне Москвы. Значительно интенсифицировались массированные террористические воздушные удары.

"Тактика обстрелов свидетельствует о намерении России оставить Украину зимой без электроэнергии, чем нанести как можно больший ущерб экономике. Удар по Украине новым типом баллистических ракет и сопроводительные угрозы странам партнерам дополнительно усиливают эскалацию войны", - говорится в отчете.

По данным НБУ, Украина адаптируется к угрозам и инвестирует в укрепление обороноспособности. Поэтому растет внутреннее производство продукции военного назначения. Постепенно расширяется круг стран, с которыми Украина заключила соглашения по безопасности - уже подписано 27 таких соглашений, в частности со всеми странами G7, ЕС и большинством его государств-членов. Это подтверждает готовность партнеров предоставлять дальнейшую военную помощь.

Напомним, базовый сценарий МВФ предусматривает, что война России против Украины продлится в течение всего 2025 года.

По данным МВФ,действия России расходятся с публичными призывами к мирным переговорам. В последние месяцы наблюдается эскалация военных действий и рост воздушных ударов по городам.

Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина обеспечена средствами для ведения войны по меньшей мере в течение первой половины 2025 года. Марченко убежден, что за это время нужно договориться о продлении помощи США.