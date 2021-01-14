Реакція МВФ і ЄК на пропозиції Вітренка щодо регульованої ціни на газ буде негативною, - експерти

Фото: лічильник газу (РБК-Україна)

Реакція Міжнародного валютного фонду і Єврокомісії на пропозицію тво міністра енергетики по встановленню регульованої ціни на газ для населення буде негативною, оскільки суперечить всім стратегічним реформам в газовій галузі, що велися в останні роки.

Про це заявив енергоексперт, президент Центру глобальних досліджень "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Пропозиція Юрія Вітренка йде всупереч домовленостям з МВФ. І можливо, якщо МВФ займе принципову позицію, то ніяких траншів не буде, чи витримає наша фінансова система? Ситуація складна. Популізм влади може призвести до втрати фінансування МВФ, і при вантажі обсягу наших виплат по зовнішньому боргу і дефіциту бюджету доведеться включати друкарський верстат або під божевільні відсотки випускати ОВДП, що однозначно веде до кризи. Тарифна лояльність, низкотарифність може бути забезпечена ціною фінансової нестабільності, в яку країна може увійти у другій половині 2021 року", - пояснив Михайло Гончар.

Він також зазначив, що сьогоднішня влада схильна до популізму, на хвилі якого обіцяла зниження тарифів, тоді як економічні реалії інші, і в результаті влада "пішла назустріч інтересам олігархії".

Керівник програм DiXi Group Роман Ніцович також вважає, що пропозицію Юрія Вітренка щодо регульованої ціни на газ для населення виглядає абсолютно нелогічною.

"Пропозиція Вітренка виглядає нелогічною і йде врозріз з тим курсом, який проводив уряд в останні роки, послаблюючи регулювання і наближаючи ціни на газ для населення до ринкового рівня. І з 1 серпня було скасовано положення про покладення спецобов'язків для побутових споживачів. Зараз функціонує ринок, де кожен може вибирати постачальника газу і "голосувати гаманцем", вибираючи з пропозицій різних постачальників газу", - зазначив Роман Ніцович.

За його словами, за нібито благими намірами з'являється регулювання, що призведе до негативних наслідків для всього газового сектору.

На думку енергоексперта, виконавчого директора асоціації "Енергоефективні міста України" Святослава Павлюка, уряд і Міненерго намагаються знайти через встановлення регульованої ціни на газ просте вирішення досить складної проблеми.

"Держава палець об палець не вдарила, прорахунки Міненерго вже очевидні. Йдуть пошуки простого рішення складної проблеми, яку неможливо вирішити "по-простому". Ми бачимо тепер порушення логіки стратегічних змін у галузі. Створилася ситуація, коли "Нафтогаз" продає газ дешевше і "збиває" ціну газзбутів. Але якщо ми тепер адміністративно знижуємо ціну, то вбиваємо конкуренцію", - зазначив Святослав Павлюк.

Як повідомлялося раніше, тво міністра енергетики Юрій Вітренко на нараді з питань енергетичного ринку під головуванням президента України Володимира Зеленського представив попередній план істотного зниження тарифів на газ.

Пізніше на сторінці в мережі Facebook Юрій Вітренко повідомив, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості запропонувало уряду з 1 лютого 2021 року обмежити ціну на газ для "вразливих" споживачів.

Нагадаємо, 13 січня під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів планує на час карантину або до кінця опалювального сезону зафіксувати ціну газу для споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр.