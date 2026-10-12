Реактивный дрон-перехватчик догнал и сбил "Герань-5" (видео)

Отмечается, что перед ущербом враждебная цель двигалась со скоростью около 430 км/ч на высоте 780 метров.

"Реактивные перехватчики для нас еще новые – продолжаем их изучать, делимся отзывами с производителем и разбираемся, как средство ведет себя в разных ситуациях и условиях. На реакцию имеем ограниченное время, поэтому важно каждый раз повышать результативность перехвата таких целей", - отметили в 1020-й британской ракетно-зенитной ракете.

Напомним, в конце сентября на Черниговщине экипаж "Ястреб" 1020-й ЗРАБр впервые сбил ударный беспилотник "Герань-5" на скорости около 425 км/ч и на высоте более 3 км.

Военные подчеркивают, что системного решения против реактивных "Шахедов" пока нет, а каждое такое ущерб приближается к нему. Экипажи приобретают опыт, а производители получают данные из реального боя, чтобы доработать перехватчики. Масштаб угрозы остается значительным: только в сентябре Россия запустила по Украине 3177 реактивных дронов.

Фонд Сергея Притулы уже законтрактовал нескольких производителей, чьи решения прошли полигонные испытания.