Реактивные перехватчики против реактивных дронов: есть ли Украине чем ответить на террор

Главное: Дроны в будущем не потеряют актуальности . В ближайшее время они пойдут по пути автоматизации.

. В ближайшее время они пойдут по пути автоматизации. Ключевой недостаток НРК – это его скорость . Сейчас идет как раз трансформация в сторону увеличения скоростей.

. Сейчас идет как раз трансформация в сторону увеличения скоростей. У Украины есть реактивные перехватчики с достаточными скоростями для поражения реактивных дронов. Важно масштабировать их производство.

Почему дроны переходят на автоматизацию?

– Давайте поговорим об FPV-дронах. Они сегодня действительно незаменимы на фронте. Но как изменится их роль в будущем?

– FPV-дроны сто процентов актуальны сегодня. Однако это глобальный вопрос, я его разделю на несколько частей.

Что касается нашей войны, то дроны точно не потеряют актуальности. Однако мы в дальнейшем пойдем по пути автоматизации. Среди возможных вариантов – появление автономных роев дронов, выполняющих определенную миссию, или дроны-ждуны, работающие в автономном режиме.

То есть дрон будущего будет иметь определенный набор сенсоров, он сам сможет идентифицировать цель и осуществлять полное паттерновое выполнение миссии с поражением цели автономно или с минимальным вмешательством человека. Я думаю, что через несколько лет это станет реальностью. Уже сегодня есть такие наработки.

Если же мы берем в целом мир, то здесь тоже достаточно широкие рамки. Ведущие армии, вероятно, будут использовать автоматизированные дроны.

Что касается, условно, Ближнего Востока, то там ситуация будет значительно отставать от глобальной. В этом регионе еще долго могут работать дроны, которые в Украине уже устарели.

– Расскажите, как вы выбираете дроны для масштабных закупок?

– Раньше мы брали образцы на полигон для личного тестирования. Тестировали технические и летные характеристики, в частности в условиях подавления различных систем РЭБ. И на выходе принимали решение, подходит ли нам это изделие.

Конечно, ценовой диапазон сильно влияет на принятие решений, потому что мы как Фонд отчитываемся за каждую гривну и, соответственно, выбираем максимально прозрачных производителей с понятными ценами.

Фото: дроны проходят тестирование перед серийными закупками (Getty Images)

Сейчас рынок сформирован, у производителей есть определенный кредит доверия. Вместе с этим мы собираем полноценный фидбек из подразделений, задействующих дроны в боевых условиях на разных направлениях, потому что одно средство может работать на Запорожском направлении, а на Донбассе – нет. И в соответствии с этими данными вырабатывается решение о контрактовании.

Как растет роль наземных роботизированных комплексов?

– Насколько растет роль НРК на фронте?

– Сегодня много логистических, эвакуационных и даже ударных миссий осуществляется с помощью НРК. Однако у нас есть ключевой недостаток НРК – это его скорость. Есть ряд производителей, которые полностью понимают эту проблему, есть подразделения, даже корпуса, акцентирующие на этом внимание.

И сейчас происходит трансформация в сторону увеличения скоростей, что позволит нам в конечном итоге заменить легкий автомобильный транспорт или даже грузовой с точки зрения грузоподъемности. Однако это легкая цель для дронов с такими скоростями. Все же "железо" и личный состав – это абсолютно разные вещи.

Один из путей – это ускорение НРК, второй путь – развитие систем активной защиты комплекса. В таком случае на изделия устанавливается несколько сенсоров, дополнительное вооружение, сеткометы и так далее. Системы активной защиты увеличивают шансы того, что цель не будет уничтожена.

– Есть ли перспективы у малой ПВО и ее частного компонента?

– По моему мнению, если будут адекватно прописаны нормы, наконец все поймут, как это работает, как работать в этом случае со взрывчаткой, то почему бы и нет. Если есть заинтересованные компании, готовые это спонсировать, – такая ниша точно имеет право на существование.

Обучать гражданских также можно. Это могут быть корпоративные службы безопасности или даже привлеченные частные компании. Здесь вопрос только в нормах, как это все законно нормализовать. Если это возможно, то в этом есть смысл.

Это уже глобальные тенденции безопасности в мире. Например, если службе безопасности необходимо обезопасить крупный футбольный матч, то раньше у них были определенные функции, которые они предоставляли по договору.

Теперь им следует учитывать возможность того, что в "чашу" стадиона может залететь небольшой дрон и подорваться. Соответственно, сейчас происходит изменение глобальной системы в частных компаниях, и теперь они должны обезопасить воздушное пространство.

Фото: частная ПВО может существенно улучшить процент ущерба враждебным целям (Getty Images)

Как Украина противодействует реактивным дронам?

– Реактивные "Шахеды" – это новый вызов для украинской ПВО. Какие методы борьбы вы знаете?

– Очевидно, что переход с двигателей внутреннего сгорания на реактивные двигатели происходит именно из-за эффективного противодействия с нашей стороны. Однако я допускаю, что осенью или зимой из-за очень плохих погодных условий мы еще увидим массированные налеты "Шахедов" с ДВС, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

С реактивными дронами мы снова реагируем. Мы не готовы к проблеме и вынуждены искать новые решения. Мы говорим о значительно более высоких скоростях. Классические перехватчики с этой задачей справляются скорее как исключение. Первое решение – ускорить классические мультикоптерные перехватчики до скоростей свыше 400 км/ч, но в таком случае у них существенно уменьшается полезное время в воздухе.

Поэтому здесь единственный путь – это максимальная автоматизация, а также улучшение качеств обнаружения и целеуказания, чтобы автоматизация была вообще уместной. У нас появляется ряд реактивных перехватчиков, имеющих достаточные скорости для поражения реактивных дронов.

Скорее всего, в будущем "Герань-4" будет основным реактивным дроном дальнего поражения в РФ. Но реактивная история все-таки значительно сложнее прежде всего из соображений масштабирования, потому что реактивные двигатели не настолько доступны, как ДВС или электродвигатели, и это все будет сильно влиять на масштаб. Соответственно, и цена самих изделий в разы выше.

Кроме того, сейчас хорошо себя показывают всем известные ПЗРК. Это эффективное средство противодействия. Реактивные дроны имеют хорошо заметный тепловой след. Даже двигатель внутреннего сгорания в тепловизор хорошо видно. Но мы сталкиваемся с их дефицитом, ценой и обученностью личного состава.

– Что влияет на качество работы дронов-перехватчиков?

– Дело в том, что далеко не все противодроновые средства готовы по своему уровню защиты работать в дождь, например. Плюс сильный ветер ограничивает летно-тактические характеристики. Погодные условия существенно влияют на их работу.

Кроме того, дроны-перехватчики первого поколения наводятся через оптический сенсор. В некоторых средствах действительно есть модули захвата и самонаведения, но далеко не во всех. К тому же, холод, мороз серьезно уменьшают энергоэффективность перехватчиков.

– Как украинским дальнобойным дронам удается прорывать вражескую ПВО? Почему в приоритете именно БпЛА, а не ракеты?

– Что касается последнего вопроса, то это не от хорошей жизни. Было бы достаточно ракет, возможно, и дроны не слишком были бы нужны. Это вынужденный шаг.

Беспилотники по сравнению с ракетами стоят в десятки раз меньше. Так что большую роль играет и финансовая составляющая, и массовость применения. Среди других преимуществ дронов, наверное, меньшая радиозаметность и тепловой след, ведь у ракет большой тепловой след.

Фото: дальнобойные дроны имеют ряд преимуществ перед ракетами (mod.gov.ua)

Но если бы мы могли запускать тысячи ракет по РФ каждую ночь, как мы иногда запускаем дроны в случае "дип-страйков", результат был бы более впечатляющим. Я хочу подчеркнуть, что одни из первых "дип-страйков" были закуплены, в частности, Фондом Сергея Притулы. Эффективность этого средства была показана благодаря, среди прочего, нашему Фонду и отдельным волонтерам.

– Покупаете ли вы иностранные изделия, в частности, и дроны? Или ваш фокус на отечественной технике?

– В основном смотрим на внутренний рынок. Есть отдельные исключения, когда нет аналога в Украине, тогда мы покупаем за границей.

Украинское предложение беспилотных технологий по таким параметрам, как цена, качество и результат, выигрывает у зарубежного. Конечно, есть исключения. Например, до сих пор нет альтернативы хорошо известному Mavic. Но появляется лучик надежды на наш аналог, который сейчас показывает достаточно неплохую эффективность.