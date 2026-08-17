Реактивные дроны РФ: смогут ли они вытеснить обычные БПЛА и как отвечает Украина

Главное: Россия постепенно переходит на реактивные дроны . Обычные "Шахеды" и их российские аналоги уже не столь эффективны при массированных атаках, поэтому россияне все больше делают ставку на более быстрые реактивные средства.

. Обычные "Шахеды" и их российские аналоги уже не столь эффективны при массированных атаках, поэтому россияне все больше делают ставку на более быстрые реактивные средства. Главное преимущество – скорость . Отдельные новые модификации реактивных дронов могут развивать скорость около 600-700 км/ч, что существенно затрудняет их перехват.

. Отдельные новые модификации реактивных дронов могут развивать скорость около 600-700 км/ч, что существенно затрудняет их перехват. Масштабирование сдерживают двигатели и комплектующие . Реактивные двигатели более дорогие и технологически более сложные, а Россия зависит от импорта отдельных компонентов, в том числе из Китая. Дополнительной проблемой является производство композитных материалов.

. Реактивные двигатели более дорогие и технологически более сложные, а Россия зависит от импорта отдельных компонентов, в том числе из Китая. Дополнительной проблемой является производство композитных материалов. Реактивные дроны можно сбивать разными средствами ПВО. Против более медленных моделей могут работать дроны-перехватчики, а более быстрые цели нуждаются в зенитных комплексах, способных работать по крылатым ракетам. В то же время использование дорогих ракет-перехватчиков против более дешевых дронов экономически невыгодно.

Россия делает ставку на реактивные дроны

Переход России к более активному использованию реактивных беспилотников уже происходит. По мере того, как россияне отлаживают их производство, такие средства все чаще применяются для ударов по Украине.

Причина, в частности, в снижении эффективности классических "Шахедов" во время массированных атак. По словам старшего аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного, Россия пытается сделать ставку на более быстрые дроны, которые могут преодолевать украинскую эшелонированную ПВО и наносить удары по тыловым районам.

"Этот переход сейчас происходит. Россияне все больше налаживают массовое производство реактивных дронов и дронов-ракет и чаще используют их для ударов по территории Украины", – говорит Земляной.

Классические "Шахеды", по его словам, уже не выполняют ту функцию, которую имели в начале их массового применения. Реактивные средства должны позволить россиянам сократить время подлета и усложнить работу украинской противовоздушной обороны.

Речь идет не только о новых версиях "Герани", но и о дронах-ракетах типа "Бандероли". Их появление создает для Украины отдельный вызов из-за сочетания скорости, дальности и относительно невысокой стоимости по сравнению с классическими крылатыми ракетами.

Могут ли реактивные дроны стать такими же массовыми

Несмотря на очевидные преимущества для врага, сделать реактивные дроны столь же массовыми, как и обычные "Шахеды", сложнее. В первую очередь это связано с их технологичностью и стоимостью компонентов.

Одним из главных ограничений является производство реактивных двигателей – они дороже обычных двигателей и сложнее в производстве. По словам Земляного, Россия зависит от импорта таких компонентов, в том числе из Китая.

Другая проблема – материалы, из которых производится корпус беспилотника. Россия также испытывает трудности с производством необходимых композитных материалов и зависит от импорта отдельных компонентов и химических соединений.

"Это целый сектор условий, ограничивающих их массовое производство. В первую очередь сейчас говорят о двигателях. Это реактивные двигатели, они дороже. Так же это композитные материалы, из которых делается сам дрон", – говорит эксперт.

Однако масштабирование реактивных дронов зависит не только от способности россии самостоятельно производить такие аппараты. Ключевым узким местом остаются турбореактивные двигатели , поставки которых, по оценке главного редактора Defence Express Олега Каткова, в значительной степени зависят от китайских частных компаний.

"Сейчас все зависит от того, сколько двигателей от китайских частных компаний они могут получить", – отмечает Катков.

По его словам, Россия может попытаться повторить путь, уже прошедший с двигателями для обычных "Шахедов" – сначала закупать готовые компоненты за рубежом, а затем постепенно налаживать их производство внутри страны.

Москва может также пытаться договариваться с китайскими производителями об упрощении конструкции таких двигателей, чтобы в дальнейшем масштабировать их выпуск.

Дополнительным фактором является сложность самого производства. Реактивный беспилотник технологически сложнее обычного "Шахеда", а значит, его сборка требует больше времени, считает Антон Земляный.

В то же время, это не означает, что Россия не сможет наращивать их производство. Напротив, по оценке эксперта, постепенное масштабирование уже происходит.

Почему реактивные дроны сложнее сбивать

Главное преимущество реактивных беспилотников над обычными "Шахедами" – скорость. Именно она сокращает время, которое украинское ПВО имеет на выявление, сопровождение и уничтожение цели.

"Их сбивать значительно сложнее из-за их высокой скорости. Это пока главная проблема и главное преимущество этих средств", – отмечает Земляный.

Фото: "Герань" (скриншот видео)

В то же время сам термин "реактивный дрон" все чаще становится условным. Часть новых российских изделий, в частности "Герань-4" и "Герань-5", можно называть реактивными дронами только с определенной натяжкой, в то время как другие по своим характеристикам уже фактически приближаются к крылатым ракетам, поясняет главный редактор Defence Express Олег Катков.

"Если мы назовем теперь не реактивные "Шахеды", а крылатые ракеты, мы понимаем, что у врага появляется большое количество средств, требующих соответствующих контрмер с нашей стороны", - отмечает Катков.

Различные модификации реактивных дронов могут существенно отличаться по характеристикам. Например, более ранние версии "Герани" с реактивным двигателем могли оставаться достаточно медленными из-за конструкции самого беспилотника, против таких целей могли эффективно работать дроны-перехватчики, способные развивать более высокую скорость.

Более новые модификации, по словам Земляного, уже больше напоминают крылатые ракеты по своей конструкции и скоростным характеристикам. Для их уничтожения могут применяться различные средства ПВО малой и средней дальности, включая Mistral, Skynex, Gepard и другие комплексы, способные работать по скоростным целям.

При этом возникает другая проблема – экономика перехвата. Использовать дорогостоящие ракеты систем Patriot, SAMP/T или IRIS-T против относительно дешевых дронов - нецелесообразно.

Именно поэтому перспективным направлением становятся дроны-перехватчики, аналоги украинских P1-Sun, их стоимость в разы ниже, чем у традиционных зенитных ракет. Украина уже разрабатывает новые модели таких перехватчиков, однако пока остается вопрос, смогут ли они эффективно работать в самых быстрых целях, говорит Земляной.

Появление более быстрых российских целей означает новый виток технологической гонки, считает Катков. По его словам, вопрос о том, сможет ли Украина эффективно ответить на это изменение, в значительной степени зависит от разработчиков и заказчиков вооружения, однако технологические возможности для этого есть.

"Этот вопрос должны решать сами разработчики и заказчики. Имеем ли мы возможность на очередном этапе этой технологической гонки? Да, возможности есть", - отмечает Катков.

Отдельно о развитии украинских дронов-перехватчиков заявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. По его словам, первые украинские реактивные перехватчики уже проходят боевое тестирование. Один из таких аппаратов развивает скорость более 600 км/ч.

"Сейчас уже несколько украинских производителей имеют такие решения. Одна из команд создала реактивный дрон-перехватчик, который благодаря реактивному двигателю развивает скорость до 600 км/ч. Сейчас разработка проходит боевое тестирование", - сообщил Федоров.

Он подчеркнул, что следующей задачей должно стать масштабирование производства и последующее тестирование таких систем для противодействия реактивным российским дронам.

Украина также переходит на реактивные дроны

Украина не только пытается противодействовать российским реактивным беспилотникам, но сама активно развивает это направление. По словам Земляного, украинские разработки реактивных дронов появились еще раньше российских. Среди таких систем он упоминает "Барсы", "Паляницы" и другие украинские дальнобойные средства.

Украина уже использует реактивные беспилотники при ударах по российской территории, в частности, для поражения стратегических объектов.

"Украина фактически первой стала применять и разрабатывать реактивные дроны. Они все чаще летят по территории России и поражают стратегические объекты", – отмечает эксперт.

В то же время, украинские и российские подходы к таким системам отличаются. Часть украинских разработок технологически сложнее и по характеристикам уже приближается к крылатым ракетам.

Российские "Герани" новых модификаций и "Бандероли", напротив, в значительной степени создаются с ориентацией на упрощение конструкции и возможность масштабного производства. Для Украины одним из ключевых вопросов остается баланс между скоростью, дальностью, боевой частью и стоимостью такого беспилотника, отмечает эксперт.

Реактивный дрон может быстрее достигать цели, однако из-за более сложного двигателя и конструкции он стоит дороже. Кроме того, увеличение скорости само по себе не всегда означает большую эффективность удара.

Некоторые украинские реактивные дроны долгое время использовались, прежде всего, для ударов по военным объектам на оккупированных территориях. Причина – ограниченная масса боевой части. Отправлять дорогой скоростной дрон на большое расстояние ради относительно небольшого заряда не всегда экономически оправдано, объясняет Земляной.

В то же время, развитие технологий позволяет постепенно расширять возможности таких систем.

Заменят ли реактивные дроны крылатые ракеты

Уменьшение применения Россией отдельных типов крылатых ракет на фоне появления новых реактивных дронов может создавать впечатление, что Россия переходит от ракет к более дешевым беспилотным аналогам, однако говорить о полной замене крылатых ракет реактивными дронами пока рано.

Реактивные дроны уступают ракетам по ряду технологических характеристик от систем навигации и электроники до возможностей защиты и боевой части.

"Реактивные дроны слабее в технологическом исполнении ракет. Ракета имеет лучшую навигацию, лучшую электронику, лучшую систему защиты", - отмечает Антон Земляной.

Правильнее рассматривать реактивные дроны как промежуточный класс между классическими дальнобойными беспилотниками и крылатыми ракетами, считает эксперт. Для России их преимущество прежде всего в возможности увеличивать массированность ударов и одновременно сокращать время подлета к цели.

Для Украины развитие собственных реактивных беспилотников имеет схожую логику – такие системы позволяют быстрее поражать цели на большом расстоянии и дополняют другие средства дальнобойного поражения.

При этом полностью отказываться от обычных дальнобойных дронов или крылатых ракет, по оценке Земляного, нет оснований. Различные типы вооружения выполняют разные задачи, а будущая система дальнобойных ударов, вероятнее всего, будет совмещать их в зависимости от конкретной цели.

Развитие реактивных беспилотников, таким образом, не означает исчезновение классических "Шахедов" или крылатых ракет. Скорее речь идет о появлении нового класса средств, позволяющего России и Украине одновременно получить большую скорость, дальность и массированность ударов, но при более высокой сложности и стоимости производства.

Вопросы – ответы:

– Почему Россия переходит на реактивные дроны?

– Классические "Шахеды" теряют эффективность во время массированных атак, поскольку украинская ПВО научилась эффективно с ними бороться. Реактивные беспилотники развивают скорость до 600-700 км/ч, что сокращает время подлета и затрудняет их обнаружение и перехват.

– Что сдерживает массовое производство реактивных дронов в России?

– Главные ограничения – стоимость и сложность реактивных двигателей, а также дефицит композитных материалов для корпусов. Россия зависит от импорта этих компонентов, в частности турбореактивных двигателей от частных компаний из Китая.

– Чем можно сбивать реактивные дроны?

– Против более медленных моделей эффективны дроны-перехватчики. Более быстрые цели, приближающиеся по характеристикам к крылатым ракетам, требуют систем ПВО вроде Mistral, Skynex, Gepard. Использование дорогих ракет Patriot, SAMP/T или IRIS-T против более дешевых дронов экономически нецелесообразно.

– Развивает ли Украина собственные реактивные беспилотники?

- Так, по словам аналитика Антона Земляного, украинские разработки - в частности "Барс" и "Паляница" - появились даже раньше российских аналогов. Также тестируются украинские реактивные дроны-перехватчики со скоростью более 600 км/ч, о чем сообщал Михаил Федоров.