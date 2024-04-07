В РДК заявили о завершении горячей фазы операции на территории России

Прорыв границы РФ

В марте "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Бои на территории российских областей также сопровождались ударами по Белгороду. Как заявляли добровольцы в конце марта, только в пределах Белгорода с начала операции были уничтожены 452 кремлевских наемника, еще 784 - ранены.

Однако добровольцы заявляли, что конечная цель операций состоит в ликвидации путинского режима в РФ. А первичная задача - это помощь украинским войскам.

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