РДК анонсировал массированный удар по Белгороду через час

"Срочное предупреждение для жителей Белгорода! В течении ближайшего часа будет произведен массированный удар по военным объектам в городе Белгород", - говорится в сообщении.

Добровольцы призвали местных жителей немедленно пройти в укрытия и не выходить на улицу до окончания атаки.

Ситуация в Белгороде

В пятницу, 15 марта, в Белгороде сообщали о сильном обстреле. Власти заявляли о якобы работе ПВО и пострадавших. Днем ранее, 14 марта, жители Белгорода также жаловались на "прилеты". А российские СМИ заявили о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области.

Кроме того, 13 марта россияне заявили о якобы атаке дронов на Белгород, под удар попал штаб ФСБ. А 12 марта, когда российские добровольцы прорвали границу РФ, россияне пожаловались на атаку дрона по центру Белгорода. Якобы под удар попало здание местной администрации. Кроме того, дрон "упал" на ТЦ "Вокзальный". Кроме того, российские силовики оцепили местный железнодорожный вокзал.