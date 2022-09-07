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РБ "Лейпциг" звільнив керманича команди після фіаско з "Шахтарем"

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Лейпциг, Середа 07 вересня 2022 12:23
РБ "Лейпциг" звільнив керманича команди після фіаско з "Шахтарем" Фото: Доменіко Тедеско став безробітним (twitter.com/RBLeipzig)
Автор: Антон Федорців

Керівництво німецького РБ "Лейпциг" не стало миритися з розгромом від донецького "Шахтаря" на старті групового етапу Ліги чемпіонів і відправило у відставку Доменіко Тедеско.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

36-річний фахівець залишився без роботи через провальний старт сезону. "Червоні бики" перемогли лише в двох матчах із восьми офіційних у кампанії 2022/23.

Тедеско очолив РБ "Лейпциг" торік, коли команда провалила початок попереднього сезону. Під керівництвом молодого тренера саксонці здобули прем'єрний Кубок Німеччини та зуміли фінішувати в зоні Ліги чемпіонів. Проте, на старті нової компанії програли битву за німецький Суперкубок, а потім зазнали двох поразки в п'яти турах Бундесліги.

Головним претендентом на місце Тедеско німецька преса назвала Марко Розе. Колишній керманич лейпцизького "Локомотива", "Зальцбурга" та двох "Боруссій" має досвід перемог над "Шахтарем". У сезоні 2020/21 менхенгладбаська "Боруссія" двічі розтрощила "гірників" (6:0, 4:0) у Лізі чемпіонів.

Напередодні донецький "Шахтар" розгромив РБ "Лейпциг" на старті групового етапу Ліги чемпіонів. Забитими м'ячами в складі "гірників" відзначилися Мар'ян Швед (двічі), Михайло Мудрик і Лассіна Траоре.

До слова, у вівторок "Реал" і "Манчестер Сіті" розгромними перемогами стартували в своїх групах Ліги чемпіонів.

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