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Для розвитку економіки потрібно знизити податки і позбутися корупційних схем, - нардеп

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Києва, Середа 12 травня 2021 14:11
Для розвитку економіки потрібно знизити податки і позбутися корупційних схем, - нардеп Фото: для розвитку економіки потрібно знизити податки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зниження податків дасть поштовх економічному розвитку. Для наповнення держбюджету владі слід зайнятися боротьбою з корупціонерами.

Про це заявив народний депутат Олексій Устенко в ефірі "Україна 24".

"Єдиний шлях, яким економіка України буде розвиватися - це, по-перше, зниження податків, той же податок на виведений капітал, який повинен бути введений. Тому що податок на виведений капітал важлива річ, вона дасть українській економіці стрибок. Говорімо чесно: ми неконкурентоспроможні в порівнянні з нашими європейськими партнерами і навіть з багатьма азіатськими країнами. У нас велике оподаткування, у нас великий податок на заробітну плату", - сказав Устенко.

За його словами, бізнес, що працює легально, сумлінно платить податки, і збільшення податкового навантаження стане для нього ударом, на відміну від тих, хто працює "в тіні".

"Той, хто плював на бюджет, хто сидить на схемі, хто сидить на митниці, хто щось кришує, хто кришує видобуток бурштину, вони не платили (податки, - ред.) і платити не збираються. І, пардон, чхати вони хотіли в принципі на нас усіх, на народ України. Тому що вони не платять! Вони дуже часто не зареєстровані суб'єкти діяльності. Митник же не може брати хабар на ТОВ він бере її як фізичну особу", - пояснив Устенко.

Він зазначив, що щорічно бюджет України втрачає не менше 3-4 млрд доларів на митниці через контрабанду і різні схеми, не менше 1 млрд грн недоотримує через ухилення від сплати земельного податку, до 2 млрд грн - через офшорні схеми.

"У нас бюджет щорічно страждає від недоплати по земельному податку на близько 1 млрд дол. І це ж величезні фінанси! Ми від МВФ не можемо отримати другу частину траншу, а у нас тут 1 млрд валяється під ногами", - сказав Устенко.

Нагадаємо, раніше народний депутат, лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що владі слід допомогти підприємцям вижити в нинішню кризу, і необхідно розширити програми підтримки бізнесу, а також запропонувати податкові пільги, а не збільшувати податки.

Водночас народний депутат України Олег Синютка зазначив: підвищуючи податки, влада своїми руками знищує бізнес в Україні і провокує тотальне зростання цін.

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