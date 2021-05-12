Для розвитку економіки потрібно знизити податки і позбутися корупційних схем, - нардеп

"Єдиний шлях, яким економіка України буде розвиватися - це, по-перше, зниження податків, той же податок на виведений капітал, який повинен бути введений. Тому що податок на виведений капітал важлива річ, вона дасть українській економіці стрибок. Говорімо чесно: ми неконкурентоспроможні в порівнянні з нашими європейськими партнерами і навіть з багатьма азіатськими країнами. У нас велике оподаткування, у нас великий податок на заробітну плату", - сказав Устенко.

За його словами, бізнес, що працює легально, сумлінно платить податки, і збільшення податкового навантаження стане для нього ударом, на відміну від тих, хто працює "в тіні".

"Той, хто плював на бюджет, хто сидить на схемі, хто сидить на митниці, хто щось кришує, хто кришує видобуток бурштину, вони не платили (податки, - ред.) і платити не збираються. І, пардон, чхати вони хотіли в принципі на нас усіх, на народ України. Тому що вони не платять! Вони дуже часто не зареєстровані суб'єкти діяльності. Митник же не може брати хабар на ТОВ він бере її як фізичну особу", - пояснив Устенко.

Він зазначив, що щорічно бюджет України втрачає не менше 3-4 млрд доларів на митниці через контрабанду і різні схеми, не менше 1 млрд грн недоотримує через ухилення від сплати земельного податку, до 2 млрд грн - через офшорні схеми.

"У нас бюджет щорічно страждає від недоплати по земельному податку на близько 1 млрд дол. І це ж величезні фінанси! Ми від МВФ не можемо отримати другу частину траншу, а у нас тут 1 млрд валяється під ногами", - сказав Устенко.