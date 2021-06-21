Україна має рухатися в напрямку "зеленого" переходу та розвивати відновлювані джерела не дивлячись на значний супротив цьому процесу та лобізм виробників нафти та газу.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Як зазначається, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "зелений" перехід економік є історичною даністю, і хоч виробники нафти та газу намагатимуться зберегти статус-кво, історію неможливо зупинити.

"Для України розвиток альтернативних джерел енергії, особливо відновлюваних, несе велике полегшення та відкриває нові можливості. Ще десять років тому частка сонячної та вітрової генерації в нашій економіці була майже непомітною. Нині це важливий елемент енергобалансу України", - додав він.

Кулеба нагадав, що Євросоюз у своїй енергетичній стратегії визначив Україну пріоритетним партнером у постачанні "зеленого" водню на ринок ЄС і запевнив, що Україна цілеспрямовано працює над підготовкою до його експорту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що акції норвезької компанії Scatec Solar, яка зокрема має активи в Україні, втратили у ціні 10% через те, що в Україні не вирішується проблема накопичених боргів за вироблену електроенергію, а також ініціюються додаткові законодавчі зміни - введення акцизного збору.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро.

За інформацією юристів, до аналогічного позову готується ще 10 компаній.

Як відомо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.