В розвідці США вважають, що КНДР готується провести нове випробування ракет

Наголошується, що кілька відомств США проводять консультації з питання реакції на можливий запуск КНДР. Передбачається, що це може бути випробування ракети або ракетного двигуна. Останні ракетні випробування пройшли в КНДР в березні минулого року.

Білий дім проводить перегляд політики щодо КНДР, про його результати може бути оголошено в найближчі тижні, повідомив телекомпанії джерело в Державному департаменті. Очікується, що президент США Джо Байден обере підхід, який буде відрізнятися від підходу його попередника Дональда Трампа, щоб досягти "повної денуклеаризації КНДР".

Раніше глава Північного командування Сполучених Штатів генерал Глен Ван Херк заявив, що Пентагон стурбований успіхами, яких змогли домогтися влади КНДР у своїх програмах з розробки балістичних ракет і ядерної зброї.

За його словами, Пхеньян відмовився від мораторію на ядерні та ракетні випробування, про яке було оголошено в 2018 році.