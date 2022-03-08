ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розвідка США вважає заяву Путіна про ядерну зброю "дивною"

Новость на русском →
США, Вівторок 08 березня 2022 20:15
Розвідка США вважає заяву Путіна про ядерну зброю "дивною" Фото: розвідка США відреагувала на слова Путіна про готовність ядерної зброї (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У розвідці США назвали заяву Путіна про ядерну програму "дуже дивною і незвичайною". І вважають, що воно задумане, як "залякування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Директор Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила законодавцям, що заява президента Росії Володимира Путіна про підвищення рівня готовності своїх ядерних сил, була "дуже незвичайною".

Вона зазначила, що цю заяву краще розуміти, як попередження, а не як безпосередню загрозу Сполученим Штатам.

"Ми, очевидно, дуже серйозно ставимося до того, що він сигналізує таким чином. Але ми думаємо, що він ефективно сигналізує, що намагається утримати НАТО від втручання в конфлікт в Україні. Це була його головна мета", - сказала Хейнс в комітеті Палати представників з розвідки.

Вона додала, що заява Росії про переведення російських стратегічних сил в "статус особливої бойової готовності" не належить до технічного терміну, "як його розуміють в їх системі".

Розвідувальне співтовариство уважно відстежувало будь-які стратегічні дії Росії, але не бачить нічого, що вказувало б на те, що Путін робить щось відмінного від того, що вони бачили раніше.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США відмовилися від російської нафти та газу.

Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ядерна зброя
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати