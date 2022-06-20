Розвідка поруч. Окупанти просять родичів нічого не питати, бо розмови перехоплюють

У ще одній перехопленій телефонній розмові з нареченою фігурант свариться, що вона випитала у нього інформацію про вбивство 10-ти військовослужбовців ЗСУ і цю розмову було перехоплено та висвітлено.

"Ти навіщо ось ці ось питання, ти бачиш розмови перехоплюють", - дорікає російський загарбник.

Дівчина нервує, що висвітлені її особисті дані та переживає чи доживе вона до весілля після цього перехоплення.

"Мене всю трясе, не знаю, чи я виживу до весілля свого тут", - сказала вона.

У ГУР України звернулися до молодят: "Іван та Еліна, ми - Головне управління розвідки, ми поруч!".