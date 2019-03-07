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Розвідка РФ може стояти за кіберзламом Інституту держуправління Британії, - Sky News

Новини » Політика    07.03.2019 - 17:12
Розвідка РФ може стояти за кіберзламом Інституту держуправління Британії, - Sky News
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

РФ підозрюють у викраденні файлів Інституту

Військова розвідка Росії ймовірно може бути причетна до крадіжки даних британського Інституту державного управління, що бореться з пропагандою Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

Видання при цьому посилається на джерела в уряді країни.

Вказано, що відповідне розслідування веде Національне агентство Британії з боротьби зі злочинністю.

"За інформацією джерел із Вайтхолу, дуже ймовірно, що російська військова розвідувальна служба вчинила злам та викрадення файлів Інституту державного управління", - зазначається у повідомленні.

На думку співрозмовників, "цей крок, можливо, був здійснений у відповідь на те, що торік Британія втягнула ГРУ в шпигунське отруєння в Солсбері, і має "пролити світло" на приховані дії агентства".

Крім того, джерело SkyNews зазначило, що цю атаку вважають серйозною. Так, якщо інформація про причетність ГРУ підтвердиться, це буде перший випадок, коли РФ здійснила кіберзлам на території Великої Британії.

Додамо, що один із засновників Інституту державного управління, екс-чиновник міністерства оборони Великої Британії Крістофер Донеллі сказав в інтерв'ю журналістам, що у його організації вважають, що за зломом стоїть ГРУ РФ.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Гевін Вільямс заявив, що Російська Федерація залишається основною загрозою безпеці в Європі.

Як писало РБК-Україна, РФ намагається створити в Британії нову шпигунську мережу після викриття підозрюваних в хімічній атаці в Солсбері.

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