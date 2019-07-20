Розвідка перевіряє дані про перебування військ РФ на білоруській частині зони відчуження

Органи розвідки перевіряють інформацію, що з'явилася в соціальних мережах, про нібито знаходження російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу 61-ї окремої піхотної єгерської бригади.

В даний час перевіряється "факт присутності російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження".

У прес-службі повідомили, що в соцмережі Facebook поширюється інформація про наявність поблизу українсько-білоруського кордону на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження російських військ.

"У разі підтвердження 61 опебр готова за лічені хвилини приступити до оборони України на зазначеній ділянці українсько-білоруського кордону і дати гідну відсіч агресору", - заявили в бригаді.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в зону Чорнобильської катастрофи, заявив, що підписав указ для початку створення в Чорнобилі "зеленого коридору" для туристів.