Розвідка здобула список морпіхів, які знущатися з громадян на Запорізькому та Маріупольському напрямках

Головне управління розвідки опублікувало список злочинців 117 окремого полку морської піхоти каспійської флотилії (в/ч 87852), які знущалися над жителями України в Запорізькому та Маріупольському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.