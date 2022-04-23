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Разведка получила список морпехов, которые издеваться над гражданами на Запорожском и Мариупольском направлениях

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Суббота 23 апреля 2022 14:05
Разведка получила список морпехов, которые издеваться над гражданами на Запорожском и Мариупольском направлениях Разведка опубликовала данные российских преступников (militarist.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Главное управление разведки опубликовало список преступников 117 отдельного полка морской пехоты каспийской флотилии (в/ч 87852), которые издевались над жителями Украины в Запорожском и Мариупольском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

В частности, разведка добыла список военных преступников 117 отдельного полка морской пехоты каспийской флотилии (в/ч 87852) города Каспийск в составе 58 армии, что совершают убийства, издевательства над мирными жителями Украины в Запорожском и Мариупольском направлениях.

"За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Всего в список вошло 1963 оккупантов. Просмотреть их личные данные можно по ссылке.

Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала данные оккупантов из Твери, совершивших преступления против украинцев.

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