Розвідка назвала імена військових таманської дивізії Росії, які скоювали злочини проти українців
Українська розвідка здобула список військовослужбовців 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (військова частина 58198), що скоюють воєнні злочини проти народу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
Зазначається, що усього до списку ввійшло 966 осіб.
"За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
У список командування увійшли:
- Командир полку підполковник Ланін Денис Олександрович;
- Підполковник Соловей Костянтин Миколайович;
- Заступник командира полку підполковник Золотько Олександр Петрович;
- Помічник командира полку з фізичної підготовки - начальник фізичної підготовки Капітан Горін Олександр Володимирович;
- Старший офіцер Корольов Роман Сергійович.
Окрім того, з повним списком можна ознайомитися за посиланням.
Раніше ми повідомляли, що розвідка оприлюднила імена російського винищувального авіаполку, які скоюють злочини в Україні.
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