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Розвідка назвала імена військових таманської дивізії Росії, які скоювали злочини проти українців

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Вівторок 22 березня 2022 16:19
Розвідка назвала імена військових таманської дивізії Росії, які скоювали злочини проти українців Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Українська розвідка здобула список військовослужбовців 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (військова частина 58198), що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Зазначається, що усього до списку ввійшло 966 осіб.

"За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

У список командування увійшли:

  • Командир полку підполковник Ланін Денис Олександрович;
  • Підполковник Соловей Костянтин Миколайович;
  • Заступник командира полку підполковник Золотько Олександр Петрович;
  • Помічник командира полку з фізичної підготовки - начальник фізичної підготовки Капітан Горін Олександр Володимирович;
  • Старший офіцер Корольов Роман Сергійович.

Окрім того, з повним списком можна ознайомитися за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що розвідка оприлюднила імена російського винищувального авіаполку, які скоюють злочини в Україні.

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