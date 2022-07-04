Розвідка пояснила, чому Кремлю буде складно провести загальну мобілізацію

У Росії вже досить довго триває прихована мобілізація. Однак Кремлю буде складно провести загальну мобілізацію, оскільки суспільство вимагатиме пояснень.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
"У них йде прихована мобілізація, це триває вже досить тривалий проміжок часу. Буде потрібна загальна - тоді потрібно буде якось дати відповідь навіть з промитим мозком суспільству російському, а навіщо мобілізація, коли все йде за планом? Це політично важко буде для них", - заявив Буданов.
Нагадаємо, раніше представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликало громадян окупованого півострова саботувати мобілізацію, до якої готується РФ на тимчасово окупованій території.
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