Розвідка пояснила, чому Кремлю буде складно провести загальну мобілізацію

У Росії вже досить довго триває прихована мобілізація. Однак Кремлю буде складно провести загальну мобілізацію, оскільки суспільство вимагатиме пояснень.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"У них йде прихована мобілізація, це триває вже досить тривалий проміжок часу. Буде потрібна загальна - тоді потрібно буде якось дати відповідь навіть з промитим мозком суспільству російському, а навіщо мобілізація, коли все йде за планом? Це політично важко буде для них", - заявив Буданов.