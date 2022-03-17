Розвідка Британії назвала причини неточних авіаударів Росії

Росія у війні проти України могла використовувати більше високоточних авіаційних боєприпасів, ніж планувала. Тому окупанти почали вдаватися до більш старих і менш точних засобів ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.

"Збройні Сили РФ могли використовувати більше авіаційних засобів ураження, ніж планували", - йдеться в повідомленні. За даними британської розвідки, через скорочення запасів високоточної зброї російські військові можуть вдатися до використання старішої, менш точної зброї. Зазначається, що воно менш ефективне у військовому відношенні і з великою часткою ймовірності може призвести до збільшення жертв серед мирного населення. Згідно з останніми звітами ООН, в Україні від ударів російських окупантів постраждали близько 1900 українців, у тому числі 726 загинули. Однак точне число жертв може бути значно більше і продовжить рости, поки тривають бойові дії.