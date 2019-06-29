Після розведення сил біля Станиці Луганської має слідувати ремонт мосту, - Сайдік

Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік сподівається, що після завершення процесу відводу сил в районі Станиці Луганської буде розпочатий ремонт пішохідного мосту через річку Сіверський Донець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Я сподіваюся, що, слідуючи букві та духу Мінських угод та в інтересах цивільного населення, успішне завершення процесу розведення супроводжуватиметься подальшими зустрічними кроками, такими як ремонт підходів до пішохідного мосту через річку Сіверський Донець біля Станиці Луганської та підтвердження сторонами їхньої прихильності стабільному, сталому і постійному припиненню вогню", - заявив представник Чинного голови ОБСЄ.

Також він подякував усім хто причетний до початку розведення сил, що є важливим кроком для мирного врегулювання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до Станиці Луганської після розведення сил направлять урядову комісію. На початку наступного тижня до Станиці Луганської приїде спеціальна урядова комісія, яка має визначити перелік соціально-економічних проблем цієї прифронтової території.