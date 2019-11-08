Розведення сил в Петрівському триватиме три дні

Практичне розведення сил в Петрівському на Донбасі буде проходити протягом трьох днів, після чого почнеться розмінування та демонтаж фортифікаційних споруд. Про це на брифінгу повідомив командувач ООС Володимир Кравченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, війська операції Об'єднаних сил відведуть на один кілометр, також свої війська повинна відвести сторона противника.

"Нагадаємо, процес розведення відбувається за умови дзеркальних дій з обох сторін. Для цього процес повинен бути зафіксований представниками СММ ОБСЄ і нашими військовими з СЦКК", - сказав Кравченко.

Він повідомив, що практичне розведення сил займе три дні

"Далі буде проходити розмінування та демонтаж фортифікаційних споруд. Ділянка № 3 у цьому плані простіше, порівняно з Золотим, адже розведення не зачіпає населених пунктів. Сьогодні в 12:00 ми запустимо сигнальну білу ракету. Якщо супротивник не відповість, можна буде вважати, що вони не тільки зірвали процес розведення, але і порушили міжнародні домовленості", - сказав Кравченко.

Командувач ООС також заявив, що військові не знизять рівень бойової готовності, якщо розведення сил почнеться в Петрівському.

"Якщо розведення сил і засобів на третій ділянці почнеться, військові не знизять рівень бойової готовності. У разі загострення ситуації і провокацій противника, наші підрозділи готові вийти на ті ж позиції", - резюмував Кравченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики і ООС називають різні дати початку розведення сил в Петровському. Бойовики "ДНР" на своїх ресурсах стверджують, що сили ООС напередодні ввечері нібито обстріляли ділянку розведення сил і засобів в Петровському і заявляють, що готові почати розведення 9 листопада.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу незаконні збройні формування 20 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовослужбовець загинув і ще чотири отримали поранення