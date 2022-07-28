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Розвідники знищили черговий російський БТР: з'явилося відео

Фото: українські військові знищили БТР противника (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артем Горовенко

Українські розвідники знищили черговий російський бронетранспортер і опублікували відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"На відео зафіксована філігранна робота воїнів окремого розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ ЗС України зі знищення російського бронетранспортера БТР-82. Продовжуємо і далі виконувати бойові завдання і знищувати ворогів України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, російську техніку знищили боєприпасом, скинутим з дрона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нацгвардієць на строковій службі збив 6 російських літаків і одну ракету, за що отримав звання Героя України.

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